Новогодняя страница электронных проектов Москвы появилась на платформе "Город идей"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новогодняя страница появилась на платформе "Город идей". Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Благодаря этой странице горожане смогут в интерактивном формате узнать об итогах работы 7 электронных проектов правительства Москвы, а также принять участие в тематических играх.

При этом знакомство с итогами будет сопровождаться рассказом Деда Мороза, который поделится интересными фактами и загадает новогодние загадки. Ответы на них спрятаны на странице. Они являются ключами к играм. Например, на платформе "Город идей" пользователи могут построить башню из подарков, на портале "Электронный дом" – собрать электрическую цепь и зажечь гирлянду на елке, а в рамках "Активного гражданина" – разгадать кроссворд.

Помимо этого, пользователям предлагается залить виртуальный каток во дворе в игре "Нашего города", а также прокатиться на санях в рамках "Города заданий". Кроме того, горожан приглашают в гости к Деду Морозу, где они смогут выполнить задание от "Активного гражданина – детям" и отправить поздравления всем адресатам. В игре "Миллиона призов" жители и гости столицы смогут посетить мастерскую Деда Мороза, где они помогут собрать мешок подарков.

Для участия в играх нужно зарегистрироваться на платформе с помощью учетной записи на портале mos.ru. За прохождение игр начисляется 700 баллов от "Миллиона призов". Их можно использовать для покупки товаров и услуг от партнеров, со списком которых можно ознакомиться на сайте программы лояльности. Кроме того, пользователям предлагают направить их на благотворительность.

Ранее новогодняя подборка книг для детей и взрослых появилась в сервисе "Библиотеки Москвы". Она поможет выбрать интересное произведение для создания новогоднего настроения.

Также граждане могут выбрать в сервисе конкретную книгу и узнать ее наличие в ближайшей библиотеке. Здесь же можно забронировать произведение, а позже продлить аренду книги онлайн.

