18 декабря, 08:57

Общество

Новогоднюю подборку книг опубликовали в сервисе "Библиотеки Москвы" на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новогодняя подборка книг для детей и взрослых появилась в сервисе "Библиотеки Москвы", передал портал мэра и правительства столицы.

"Новая подборка в сервисе "Библиотеки Москвы" поможет выбрать интересное произведение для создания новогоднего настроения", – уточнили в пресс-службе департамента информационных технологий города.

Также граждане могут выбрать в сервисе конкретную книгу и узнать ее наличие в ближайшей библиотеке. Здесь же можно забронировать произведение, а позже продлить аренду книги онлайн.

Например, в подборку вошло произведение "Веселый Новый год" Альфа Прейсена, где в стихах рассказывается история о праздновании в семье мышат. Другая книга для детей – "История новогодней елки" Александра Ткаченко. Кроме того, юных читателей может заинтересовать произведение "Чук и Гек" Аркадия Гайдара.

В свою очередь, "История новогодних игрушек" Ольги Дворняковой раскроет тайну появления украшений на елке и объяснит, как создавались съедобные или картонные новогодние игрушки. Произведение "Деды Морозы России" Натальи Андриановой расскажет о семье Дедов Морозов, у каждого из которых своя история и характер.

Дети школьного возраста могут изучить сборник "Серебряная метель. Рождественские и святочные рассказы", куда вошли классические произведения русских писателей, включая: "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя, рассказы Федора Достоевского и Леонида Андреева, "Рождество в Москве" Ивана Шмелева, "Чудесный доктор" Александра Куприна и рассказ Антона Чехова "Мальчики".

Ранее сообщалось, что на ВДНХ открылась энтомологическая лаборатория "Биокластера". Частью лаборатории стал павильон № 28 "Пчеловодство", где расположится первая в России энтомологическая лаборатория и экспозиция "Жужжащий мир". Гости смогут изучать насекомых под микроскопом и проводить научно-просветительские программы.

Сюжет: Зима в Москве
