Для юных горожан открылась викторина, посвященная необычным детским библиотекам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В честь Всероссийского дня чтения, который отмечается 9 октября, платформа "Активный гражданин – детям" вместе с департаментом культуры и столичным департаментом территориальных органов исполнительной власти подготовили для юных москвичей викторину о необычных детских библиотеках города, передает портал мэра и правительства Москвы.

Участники в возрасте от 6 до 7 лет узнают, для чего нужно устройство для распознавания книг, почему писатели оставляют автографы на изданиях и как с помощью алфавитных указателей найти нужную книгу на полке.

Ребятам от 8 до 10 лет предстоит открыть, какие необычные развлечения ждут детей в читальных залах, зачем в одной из библиотек находится кабина настоящего самолета, где проводят акции по выращиванию цветов или показывают теневые спектакли.

Викторина для участников от 11 до 13 лет расскажет об уникальных проектах столичных библиотек. Школьникам предстоит выяснить, как называется детская программа "Библионочи", в каких реальных экспедициях участвовали сотрудники "арктической" библиотеки и какая читальня стала центром притяжения для любителей фантастики.

Все гости от 6 до 14 лет за правильные ответы получат детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Эти баллы можно обменять на товары и услуги партнеров: настольные игры, наборы для творчества, рюкзаки, билеты на экскурсии, скидки в магазинах и кафе и многое другое.

"Активный гражданин – детям" – это онлайн-платформа для москвичей от 6 до 14 лет, где дети могут участвовать в опросах, принимать решения, важные для города, а также играть в викторины, смотреть комиксы и видео о Москве. Развитием платформы занимаются ГКУ "Новые технологии управления" и департамент информационных технологий Москвы.

