Летний городской декор обрел вторую жизнь в библиотеках и детских садах Москвы

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

В рамках акции "Цветы Москвы" горшочные растения, которые все лето украшали площадки фестиваля "Сады и цветы", передали в общественные пространства всех административных округов столицы, сообщается на портале мэра и правительства города.

"Акция направлена на то, чтобы продлить жизнь летних растений. Благодаря ей более 25 тысяч цветов украсили культурные центры, детские сады, управы, библиотеки, помещения советов ветеранов и многие другие. Помогли в этом активные граждане – общественные советники, молодые парламентарии, волонтеры", – рассказал руководитель столичного департамента территориальных органов исполнительной власти Дмитрий Преснов.

По его словам, в Краснопахорском районе общественные советники передали растения в Дом культуры "Звездный" и музей "На рубеже". В библиотеке № 185 района Котловка цветы встречают читателей прямо у входа.

В помещениях советов ветеранов Некрасовки и Головинского района, по словам общественного советника Лидии Вьюновой, летние растения теперь радуют тех, кто всю жизнь трудился на благо столицы.

Цветы также украсили детскую музыкальную школу имени А. М. Иванова-Крамского, совет ветеранов в Теплом Стане и районную организацию Всероссийского общества инвалидов, а также пополнили уютную оранжерею в холле детского сада "Семицветик" в Щербинке.

Преснов отметил, что акцию активно поддержали депутаты и волонтеры. Часть растений также была передана некоммерческим организациям, где проходят творческие и спортивные занятия для детей и взрослых. Среди них – культурно-досуговый центр "Крылья доброты" в районе Покровское-Стрешнево, территориальное управление "Моссовет" района Ивановское, досуговый клуб "Творческое объединение "Бастион" в районе Хамовники.

Фестиваль "Сады и цветы" за годы превратился в масштабный проект, в котором соединились ландшафтный дизайн, экологическое просвещение и наука. Помимо общественных пространств, растения, которые используются на его площадках, отправляют на озеленение разных районов города, а часть – сохраняют до следующего сезона.

