Московские рестораторы поделились идеями сезонного украшения входных групп

Фото: пресс-служба департамента торговли и услуг Москвы

Городские конкурсы на лучшее сезонное оформление витрин и фасадов служат значительной поддержкой для бизнеса в сфере торговли и услуг. Самое большое число заявок поступает от владельцев кафе и ресторанов, сообщила пресс-служба столичного департамента торговли и услуг.

"Это лето не стало исключением: категория общепита здесь самая многочисленная – более 2 тысяч проектов из 5 тысяч. Абсолютное большинство предпринимателей, присоединившихся к конкурсу, становятся его постоянными участниками, а украшение входных групп становится их новой приятной привычкой", – цитирует представителей ведомства Агентство "Москва".

Вместе с тем главной идеей зимнего оформления входной группы ресторана Butler стал символ этого года по восточному календарю. Золотую фигуру змеи установили рядом с большой елью, украшенной шарами. Гендиректор ресторана Анастасия Данилова назвала это ярким акцентом, на фоне которого могли фотографироваться гости.

1 из 2

По ее словам, дизайнерские проекты привлекают горожан и коллег по бизнесу.

"Создавая зимнее оформление входной группы, рестораторы могут вдохновляться одинаковыми вещами, но дизайн всегда получается разный. Бар с японской кухней "Киану" идеально вписал змею – символ восточного календаря – в архитектуру здания, а точнее – разместил ее на крыше", – указал департамент.

Окружив фигуру рептилии елями и сделав акцентную подсветку, команда смогла завоевать любовь москвичей и гостей столицы, а также золото на городском конкурсе в своем округе.

Как отметил гендиректор заведения Максим Федорук, украшение фасада является прекрасным способом выделиться, и правительство Москвы дает такую возможность.

Директор ресторана "КрабыКутабы" в центре Москвы Татьяна Ивашенко, в свою очередь, рассказала, что зимой у заведения были установлены четыре большие световые арки в виде кокошников, а дополняли внешнее оформление авторские елки. Она также подчеркнула, что атмосфера является одной из важных составляющих в любом ресторане.

Ивашенко добавила, что в теплые месяцы забота о гостях также выходит на первый план. Живые растения для летних веранд подбираются с учетом сезонных аллергий, пояснила она.

Ранее на mos.ru появился всесезонный раздел "Время возможностей для бизнеса". Универсальная платформа предоставляет возможности партнерства в рамках событийных проектов с подробным описанием. Пользователи смогут выбрать подходящий вариант для конкретной компании, а также увидеть все предложения города.