Жители столицы предложат идеи для следующего сезона проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Голосование, посвященное масштабному проекту "Лето в Москве", началось на портале "Активный гражданин". Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

В 2025 году мероприятия проекта прошли с 1 июня по 14 сентября более чем на 400 площадках города. В рамках проекта состоялись семейные, музыкальные, исторические, патриотические и спортивные события.

"Участники голосования назовут понравившиеся тематические направления и поделятся своими идеями для программы следующего года", – пояснила вице-мэр.

Один из вопросов посвящен проекту "Время возможностей", в рамках которого столичные предприниматели организовывали мероприятия и акции для москвичей и гостей города.

В свою очередь, представители бизнеса поделятся опытом влияния такого формата на узнаваемость брендов и прирост аудитории. В этом году к проекту присоединилось более 1,9 тысячи компаний, что на 73% больше, чем в 2024-м.

В рамках первого вопроса участникам предложат выбрать из 16 направлений, таких как гастрономическое, которое включало фестивали "Москва – на волне. Рыбная неделя" и "Московское чаепитие".

В другой категории представлены благотворительные мероприятия, например фестиваль "Город неравнодушных". Там посетители могли купить изделия, созданные подопечными некоммерческих организаций (НКО), ознакомиться с социально значимыми проектами и с животными из московских приютов.

Историческая тематика включает фестивали "Времена и эпохи" и "Усадьбы Москвы". В культурную программу входит Международный открытый фестиваль "Театральный бульвар".

Этим летом владельцы домашних животных активно участвовали в проекте "Друг, спасатель, защитник", организованном на площадках "Питомцев в Москве". Также в список мероприятий вошли темы моды, литературы, кино и танцев.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что проект "Лето в Москве" привлек 51,9 миллиона участников. По словам мэра, по сравнению с прошлым годом посещаемость многих городских площадок выросла на 10–20%.

Более половины посетителей фестиваля составили москвичи, остальные гости приехали из Подмосковья (17%), других регионов страны (15–18%) и иностранных государств (10–14%). Особой популярностью летнее событие пользовалось среди активных горожан молодого и среднего возраста. Треть гостей – граждане 25–44 лет.