Проект "Лето в Москве" начал формировать новые потребительские привычки горожан

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Проект "Лето в Москве" объединяет миллионы горожан и туристов вокруг ярких событий, а также меняет их потребительские привычки, сообщает "Газета.ру".

Частью городских пространств становятся современные кофейни, пекарни и кулинарии, а высокий спрос со стороны посетителей стимулирует развитие малого и среднего бизнеса.

Урбанист Елена Верещагина отметила, что кафе, открытое на время подобных проектов, становится постоянной точкой притяжения, а формат оттачивается в условиях высокого трафика.

"С помощью тактического урбанизма, арт-павильонов, веранд, нетривиального озеленения они одновременно привлекают внимание как что-то новое и интересное и становятся частью городского ландшафта", – подчеркнула эксперт.

Жители города оценили комфорт и возможности для отдыха в современной столице и изменили свое экономическое поведение, обратил внимание директор Форума регионов России "Развитие туристской инфраструктуры" Станислав Муханов.

Он объяснил, что 10–15 лет назад "стандартным сценарием" на выходные был поход в торговый центр. Благоустройство города и различные проекты привели к тому, что люди больше времени проводят на улице.

Кроме того, открытие веранд, ресторанов и гастрофестивалей создает атмосферу, которая привлекает туристов. "Лето в Москве" – пример того, как творческий подход стимулирует городскую экономику, рождая рост спроса и потребления, заявил член московского регионального отделения "Деловая Россия" Алексей Хижняк.

По данным департамента торговли и услуг, в 2010 году в столице работало более 8,5 тысячи заведений общепита, в настоящий момент открыто свыше 22,6 тысячи ресторанов и кафе. При этом с января 2025 года их количество увеличилось почти на 700, что стало рекордным приростом сети общественного питания за последние два года.

"Каждый предприниматель может максимально эффективно использовать летний сезон в столице, привлекать новых клиентов и масштабировать свое дело. "Лето в Москве" выступает в роли мощной маркетинговой площадки, позволяя малым брендам заявить о себе на аудиторию в миллионы человек", – сказал Хижняк.

Эксперты сходятся во мнении, что проект стал примером успешной модели партнерства, когда город создает условия, а бизнес наполняет их качественными сервисами. Кроме того, новые потребительские привычки москвичей и туристов помогают бизнесу привлечь стабильных клиентов, которые останутся после завершения сезона.

Ранее предприниматели на открытой дискуссии "Городские сезонные проекты. Значение для экономики столицы" рассказали, как проект влияет на развитие индустрии гостеприимства, малое и среднее предпринимательство, экономику города в целом и кадровое обеспечение отраслей.

Для многих сфер отдыха в Москве проект стал главным драйвером. Например, выручка организаций, связанных с общепитом, культурой и досугом, за два первых летних месяца составила 195 миллиардов рублей.