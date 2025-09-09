Предприниматели оценили экономический эффект проекта "Лето в Москве"

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Предприниматели на открытой дискуссии "Городские сезонные проекты. Значение для экономики столицы" рассказали, как "Лето в Москве" влияет на развитие индустрии гостеприимства, малое и среднее предпринимательство, экономику города в целом и кадровое обеспечение отраслей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Дискуссия прошла на площадке кампуса Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. В ней также приняли участие правительство города и бизнес.

Представитель дирекции проекта "Лето в Москве" Иван Малофеев подчеркнул, что сезонное событие подтвердило статус важного катализатора городской экономики. Увеличилась вовлеченность молодого, экономически активного населения в жизнь столицы, а треть посетителей площадок – москвичи в возрасте 25–44 лет.

Для многих сфер отдыха в столице проект стал главным драйвером. Например, выручка организаций, связанных с общепитом, культурой и досугом, за два первых летних месяца составила 195 миллиардов рублей.

По сравнению с прошлым годом рост оборотов кафе и ресторанов в июне – июле составил 24,1% (159 миллиардов рублей). Доход индустрии спорта вырос на 20,7% (21,5 миллиарда рублей), кино – на 23,8% (3,8 миллиарда рублей), театров и других организаций в области исполнительских искусств и художественного творчества – на 6% (10,6 миллиарда).

Московский бизнес стал не только одним из участников проекта, но и равноправным партнером города и соорганизатором мероприятий. Предприниматели создали 2,8 тысячи площадок, предложили 3,3 тысячи скидок и акций и организовали 1,7 тысячи бесплатных событий.

Среди участников был проведен опрос, который показал, что также удался спецпроект "Время возможностей", отметил исполняющий обязанности генерального директора ГБУ "Малый бизнес Москвы" Дмитрий Герасимов. 56% предпринимателей зафиксировали рост бизнеса, а также отметили увеличение узнаваемости своих компаний.

Товары предприниматели представляли в арт-павильонах "Сделано в Москве" и в "Зеленом маркете" на Болотной площади, который стал одной из главных точек притяжения летом. Пространства посетили более 1,5 миллиона горожан. Свою продукцию представили 700 брендов, часть из них получила дополнительную выручку более 200 миллионов рублей.

"Проект уже третий год подряд решает задачи по повышению узнаваемости и продаж более 7,5 тысячи локальных производителей товаров. В их решении ему помогает участие в сезонных проектах "Лето в Москве" и "Зима в Москве", которые позволили занять свою нишу в центре столицы", – отметила заместитель руководителя проекта "Сделано в Москве" Дарья Шаронова.

Проект стал "мощным инструментом", который способен создавать новые точки роста и усиливать привлекательность столицы, подчеркнул генеральный директор ГБУ "Аналитический центр" Илья Залманов. Сезонные проекты становятся новой моделью городской экономики.

"Бизнес получил не только деньги, но и репутацию: повысилась узнаваемость брендов, появились новые каналы продвижения. А для множества молодых людей проект стал первой строчкой в резюме. "Лето в Москве" оказалось универсальным мероприятием, отвечающим интересам огромного количества людей", – обратил внимание Залманов.

О позитивном влиянии проекта рассказали и представители бизнеса. Например, основательница мультимедийного пространства "Большая страна" и интерактивного музея "В тишине" Мария Айзина приняла участие в спецпроекте "Время возможностей" и отметила "серьезный толчок" ее дела.

"Мы не боремся за рынок, мы боремся за внимание и доверие каждого конкретного человека. И проект "Время возможностей" дал нам инструмент, чтобы выиграть эту битву 1 104 раза", – заявила она.

Основатель бренда декоративной косметики Climtcosmetics Александр Сошилов представлял продукцию в павильонах "Зеленый маркет" и "Автобус красоты". Для посетителей площадок еженедельно проводили мастер-классы по макияжу, для которых искали новых визажистов, – благодаря чему получилось увеличить базу специалистов на 250 человек.

Выручка от продаж в двух пространствах составила 2 миллиона рублей, а также вырос трафик практически на всех онлайн-площадках организации.

Рост продаж и узнаваемости заметила также основатель бренда Miamitats Маргарита Королева.

"На бульваре во время работы летнего клуба мы нашли как раз ту самую разноплановую аудиторию. По итогам лета мы отметили рекордный прирост подписчиков в соцсетях и, конечно, продали много товара", – подчеркнула предприниматель.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что "Лето в Москве" занял более 400 площадок с 86 тысячами культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Он охватил 51,9 миллиона участников.

На старте проекта город концентрировал внимание на сотрудничестве со столичным бизнесом и предлагал предпринимателям организовывать собственные мероприятия в рамках общей концепции "Лета в Москве". В результате участниками стали свыше 1,9 тысячи компаний, что на 73% больше прошлого года.

