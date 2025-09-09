На площадках "Лета в Москве" можно поиграть в баскетбол и твистер

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В рамках последней недели "Лета в Москве" на бульварах, в парках и на других столичных площадках пройдут фестивали, мастер-классы, экскурсии и многое другое.

Например, на Болотной площади продолжается фестиваль "Молодежная точка". Во вторник, 9 сентября, в 16:00 в хабе "Развитие" можно сыграть в твистер. В 18:00 пройдет мастер-класс "Сказочный сад: искусство квиллинга". На этой же площадке с 18:00 до 19:00 состоится мастер-класс "Космос в твоих руках: кружки с фантазией".

В среду, 10 сентября, в том же хабе с 18:00 до 19:00 состоится мастер-класс "Живопись с хвостиком: создаем животных гуашью". После этого, с 19:00 до 20:00, пройдет мастер-класс "Квиллинг в полете: создаем бабочек".

В хабе "Креатив" с 18:00 до 19:00 всех желающих приглашают на мастер-класс, на котором будут делать свечи из вощины.

На следующий день, 11 сентября, в хабе "Креатив" с 18:00 до 19:00 пройдет мастер-класс "Многослойные слаймы", а в 20:00 можно будет посмотреть фильм "Каждый мечтает о собаке". В хабе "Развитие" с 19:00 до 20:00 для всех желающих проведут мастер-класс "Змеи. Экспериментальный полет".

В пятницу, 12 сентября, с 19:00 до 20:00 на этой же локации состоится мастер-класс "Витражные сказки: волшебство цвета", а 13 сентября с 17:00 до 18:00 пройдет обучение "Смешные зверушки: радость на кружке". В этот же день в хабе "Креатив" можно посетить мастер-класс "Браслет из бузин".

В воскресенье в 12:00 в хабе "Креатив" на занятии "Москва" гости будут работать над панно с помощью мягкого пластилина, а в 16:00 на мастер-классе "Город" можно будет расписать деревянные спилы.

Кроме того, удастся посетить различные спортивные мероприятия. На Перовском бульваре гостей приглашают на баскетбольную площадку, чтобы научить основным техникам и приемам этого вида спорта. Также можно принять участие в играх и соревнованиях, которые пройдут 9 сентября с 17:00 до 18:00 и 12 сентября с 19:00 до 20:00

В рамках проекта "СтритБАСкет-тур" – "Москва" на площадке "Под мостом" в олимпийском комплексе "Лужники" 13 сентября пройдет традиционный массовый турнир в рамках Дня Московского спорта. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться на сайте, зрителям регистрация не требуется.

Побывать на открытых тренировках по боксу можно на Перовском бульваре. Boxing Club Sparta ждет спортсменов в следующие даты:



9 сентября с 17:00 до 19:00;

10 сентября с 18:00 до 19:00;

11 сентября с 16:00 до 18:00;

12 сентября с 18:00 до 19:00.

На Тверском бульваре пройдут заезды на гоночных сиденьях с рулем и педалями, принять участие можно людям ростом выше 150 и ниже 210 сантиметров. Там же предлагается посетить большую зону ретроигр. Площадка будет работать с 12:00 до 20:00 с 9 по 12 сентября и с 12:00 до 21:00 13 и 14 сентября.

Здесь же с 12:00 до 21:00 в будни и с 11:00 до 21:00 в выходные можно принять участие в игре "Камень, ножницы, бумага". В воскресенье на площади Революции состоится финал чемпионата Москвы. Соревнования начнутся в 21:00, но перед этим на сцену выйдет рэпер Травма.

Ежедневно в Москве проходит фестиваль городских видов спорта, дети вместе с родителями могут взять инвентарь и сыграть в различные игры, такие как настольный теннис, шашки, бадминтон и многие другие. Площадки расположены по следующим адресам:



парк Северного речного вокзала (Ленинградское шоссе, дом 51);

парк "Сосенки" (Нахимовский проспект, дом 10);

парк "Печатники" (улица Гурьянова, дом 31, строение 2);

парк 850-летия Москвы (Луговой проезд, дом 13);

парк 40-летия Победы (Зеленоград, Центральный проспект, Озерная аллея);

парк "Фили" (Большая Филевская улица, дом 22, строение 1);

зона отдыха "Тропарево" (улица Академика Виноградова, дом 12);

общественное пространство на улице Академика Янгеля (возле дома 4).

Танцевальные мастер-классы для всей семьи проходят на Чистопрудном бульваре. 10 сентября мастер-класс пройдет на большой сцене с 17:00 до 19:00 от школы "9 залов". Преподаватели Andance проведут мастер-класс по бачате и танцевальную вечеринку с 19:00 по 22:30. На средней сцене с 19:00 до 22:00 занятие по танго и вечеринку организует школа Tango Jam.

На следующий день, 11 сентября, с 19:00 до 20:00 мастер-класс проведет хореограф Евгений Папунаишвили, а с 20:00 до 22:30 состоится вечеринка "Латина микс" школы "Просто танцуй".

Школа "Танцкласс" проведет мастер-класс по буги-вуги и линди-хопу и вечеринку с 19:00 до 22:00.

Участники коллектива "Тодес" выступят на большой сцене с 18:00 до 19:00, а сразу после начнется мастер-класс по бачате и вечеринка школы танцев Andance.

Занятие по аргентинскому танго от школы танцев "Кибертанго" пройдет на средней сцене с 17:00 до 19:00, а затем – мастер-класс по сальсе и вечеринка школы танцев "Просто танцуй".

Церемония закрытия "Танцевального бульвара" состоится в субботу, 13 сентября, с 18:00 до 19:30. После этого начнется вечеринка "Латина микс", которая продлится до 22:30.

Мастер-класс по сальсе пройдет на средней сцене с 19:00 до 22:00 от школы "Просто танцуй".

14 сентября с 19:00 до 22:30 всех ждут на занятие "Сальсо касино" или на мастер-класс по доминиканской бачате.

Кроме того, по выходным на площадке проходит детский и молодежный турнир "Лето в Москве. Танцы".

Площадки "Арт-студия" и "Арт-мастерская" будут работать на Страстном бульваре. Мастер-классы по рисованию будут проходить с 12:00 до 19:00. Также до 20:00 гостей ждут баскетбол, арт-дом с наклейками и бизиборд-раскраски.

На площадке "Художественная мастерская" с 9 по 11 сентября для всех желающих старше пяти лет пройдут мастер-классы:



"Ожившие фото" с 15:00 до 15:45;

"Москва в графике" с 16:00 до 16:45;

"Городские парки" с 17:00 до 17:45;

"Сердце Москвы" с 18:00 до 18:45.

Мастер-класс "Пластилиновая Москва" пройдет 12 сентября с 12:00 до 13:00 на площадке "Книга в городе" в Пушкинском сквере.

13 сентября, на Сретенском бульваре, с 13:00 до 14:00 пройдет встреча с создательницей детского журнала "Юный искусствовед" Фионой Вирфель.

14 сентября с 12:00 до 13:00 пройдет презентация книги "Пес Абрикос". В тот же день состоится мастер-класс "Рисуем Москву с Гайдаровкой".

Кроме того, на Сретенском бульваре 10 сентября с 18:00 до 19:00 пройдет паблик-ток "Где рождается история любви", 11 сентября в то же время – паблик-ток "От улицы к разгадке: анатомия расследования".

13 сентября с 18:00 до 19:00 состоятся литературные чтения "Про любофф...", с 19:30 и до 20:00 – поэтический вечер с Антоном Де. 14 сентября с 16:00 до 17:00 представят спектакль "Зощенко", с 17:00 до 18:00 пройдет вечер поэзии школы актерского мастерства Julia Stage.

В детском парке "Фили" 12 сентября с 16:00 до 17:30 пройдет концерт "Поет душа, играет осень!" детской школы искусств имени А. А. Алябьева.

В этот же день в 19:00 на территории ландшафтного парка "Южное Бутово" выступят артисты Большого Московского цирка на проспекте Вернадского. В Измайловском парке пройдет шоу "Полосатый рейс", а в кинопарке "Москино" программа "Алжирские львы". На выступления необходимо приобрести билеты.

Гостей также ждут в Государственном Дарвиновском музее по адресу улица Вавилова, дом 57. Здесь до 12 октября можно посетить выставку "Замечательная большая панда". До 4 ноября можно посетить выставку "На крыльях бабочки". Вход по билетам.

Кинолюбителей от 6 лет приглашают на экскурсию в Киностудию Горького в четверг, 11 сентября, в 15:00. Можно будет узнать об истории студии, а также о том, как создавались фильмы, вошедшие в золотой фонд отечественного кинематографа.

Подробную афишу мероприятий можно посмотреть на сайте "Мосбилет".

Ранее стало известно, что 38-ю Московскую международную книжную ярмарку на ВДНХ посетили более 63 тысяч человек.

Свои новинки и бестселлеры представили более 300 издателей и книгораспространителей из разных регионов России. Также на ярмарке присутствовали участники из Белоруссии, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Саудовской Аравии и Северной Кореи.

Всего за время работы ММКЯ прошли свыше 300 мероприятий на 15 площадках, в том числе встречи с писателями, презентации, дискуссии, круглые столы и мастер-классы.

