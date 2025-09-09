Собянин назвал проекты, в которых приняли участие столичные школьники этим летом

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал об участии столичных школьников в летних проектах правительства города. Пост он опубликовал в своем блоге.

"Для многих юных москвичей три летних месяца стали незабываемым временем новых открытий и даже приключений", – написал мэр.

Например, впервые для ребят были открыты спортивно-патриотические лагеря нового формата. Среди них "Жуков", расположенный на территории полигона "Алабино", "Рокоссовский", находящийся в парке "Патриот", и "Василевский" – в Ногинском спасательном центре МЧС России.

В рамках специальных программ, разработанных департаментом образования и науки совместно с Минобороны и МЧС РФ, школьники изучали инженерное и тактическое дело, основы топографии, пожарно-спасательные работы, осваивали навыки оказания первой помощи и ориентирования на местности, уточнил градоначальник, добавив, что проживание было организовано в больших комфортабельных палатках.

Всего за прошедший сезон, по словам Собянина, состоялось шесть двухнедельных смен, в которых приняли участие более 4,6 тысячи детей.

"Пожалуй, это был самый успешный летний проект последних лет. Приняли решение продолжить его и в 2026 году. В планах – открыть порядка 10 спортивно-патриотических лагерей нового формата", – указал глава города.

В свою очередь, многие ученики школы № 57, интересующиеся археологией, провели летние каникулы в полевых условиях. Они отправились в археологическую экспедицию в Новгородскую область.

В Борисоглебском исследовали руины церкви Бориса и Глеба, а в Троицком – боярскую усадьбу XII–XIII веков, обратил внимание мэр. За это время ребята обнаружили несколько артефактов, среди которых шведские монеты, старинный музыкальный инструмент, а также перстень, браслеты и подвески.

Вместе с тем вклад в сохранение исторической памяти внесли ребята школы № 1788. Как отметил градоначальник, поисковый отряд, работающий на границе Москвы с Калужской областью, где зимой 1941 года проходили ожесточенные бои, обнаружил останки пяти бойцов Красной Армии и смертный медальон.

"Благодаря экспертизе удалось установить личность одного солдата – им оказался рядовой Александр Синицын, более 80 лет он считался пропавшим без вести", – отметил Собянин.

Помимо этого, находки также включили свыше 10 артефактов, в том числе советские и немецкие гильзы, штык от винтовки Мосина и советскую каску.

Между тем ученики школы № 709 дважды Героя Социалистического труда В. И. Долгих стали участниками проекта "По пути великих открытий" и отправились в экспедицию в Якутию, продолжил глава города.

Путешествие было посвящено 300-летию начала Первой камчатской экспедиции Витуса Беринга и Алексея Чирикова, а также 180-летию Русского географического общества.

Молодые исследователи преодолели на байдарках 140 километров по рекам Синей и Лене. В Якутске они собирали данные о Камчатских экспедициях, также программа включала в себя посещение Тамгинского железоделательного завода.

"Ребята приняли участие в церемонии передачи частички земли из Дании – родины Витуса Беринга – к месту захоронения мореплавателя на Командорских островах", – добавил мэр.

Тем временем в Мурманской области 12 воспитанников Московского детско-юношеского центра экологии, краеведения и туризма в сопровождении двух педагогов прошли маршрут длиной 120 километров.

Во время путешествия ребята посетили самый северный ботанический сад в Кировске – Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени Н. А. Аврорина, а также осмотрели местные музеи, включая музейно-выставочный центр "Апатит" и Кировский историко-краеведческий музей.

Собянин также обратил внимание на Большую арктическую экспедицию, которая традиционно состоялась в конце августа. В ней приняли участие 14 школьников и студентов колледжей, которые посетили самую северную точку Евразии – мыс Челюскин.

Ребята разделились на два отряда. Первый занимался восстановлением мемориала полярникам. В их обязанности входили очистка стелы от ржавчины, проведение замеров и фотографии для будущей реставрации.

Второй отряд преодолел около 100 километров за две недели. Во время путешествия участники взяли 113 проб и изучили флору и фауну Крайнего Севера.

"Собранные школьниками материалы передадут ведущим научным организациям, включая Институт проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова Российской академии наук, Зоологический музей Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В. Н. Ореховича и другие", – подчеркнул мэр.

Также он отметил, что лето в Москве оказалось не менее насыщенным и интересным. В частности, образовательные смены прошли в Московском городском детском морском центре имени Петра Великого, который является частью центра развития творчества детей и юношества "Гермес".

Ребята изучали основы парусного судоходства, учились управлять судами, пользоваться картами, спутниковыми системами и распознавать изменения погоды. Также школьники познакомились с устройством шлюпок, научились грести на традиционных ялах Ял-6 и Ял-4, прошли курс управления парусом на швертботах Sava 470 и сделали первые шаги в яхтинге на гоночных яхтах "Оптимисты".

"На занятиях по чертежам – некоторые запрашивали в архивах – конструировали модели кораблей. И, конечно, в программу летних смен вошли квесты, викторины, спортивные соревнования, экскурсии в музеи и творческие конкурсы", – добавил мэр.

Помимо этого, Собянин напомнил, что с 2023 года в ОЭЗ "Технополис Москва" реализуется проект "Техноканикулы", позволяющий детям сотрудников предприятий провести лето с пользой.

В частности, на площадках "Алабушево" и в индустриальном парке "Руднево" под руководством опытных специалистов младшеклассники знакомились с профессиями будущего. В рамках экскурсии они посещали современные производства, включая те, где работают их родители: от цехов компании "Нюкон энерджи" до лабораторий предприятия "Велфарм-М".

На мастер-классах дети узнали о строении Земли и провели настоящие научные эксперименты. Также они освоили основы механики и электроники, конструируя модели динозавров.

Более того, этим летом 51 московский школьник завоевал награды на Российской робототехнической олимпиаде, обратил внимание градоначальник. Он напомнил, что соревнование проводится уже более 20 лет и привлекает участников со всей страны.

Среди победителей оказались ребята из студии робототехники, работающей на базе трех библиотек: № 91, № 100 и № 128. Их проект, включающий маяк, ледокол и дрейфующую платформу, занял первое место в номинации "Программный код" среди более 800 участников из разных регионов России.

Кроме того, юные изобретатели создали устройство для очистки подошвы обуви и получили за него серебряную медаль. В награду они отправились на международную выставку IEYI в Японию.

Вместе с тем более 20 тысяч детей открыли для себя интересные места отдыха по всей Москве благодаря проекту "Московские каникулы", который реализуется в рамках общегородской программы "Лето в Москве", отметил мэр.

Проект объединил 24 уникальные локации в парках и культурных пространствах столицы. Например, во флагманском павильоне, расположенном в музее-заповеднике "Коломенское", были организованы интерактивные зоны и VR-арена, а также проводились творческие мастер-классы.

В павильоне № 8 "Юные натуралисты" на ВДНХ в рамках программы "Выходные с вожатыми" ребята приняли участие в квестах и играх под руководством опытных наставников.

Еще в 21 парке мегаполиса в рамках проекта "Досуг в парках" проходили бесплатные занятия не только для детей, но и взрослых, подметил Собянин. Программа была насыщенной и охватывала более 30 различных направлений, включая фитнес, дизайн, медиа, искусство, лингвистику, танцы и психологию.

В парке "Ходынское поле", например, дети изучали театральное искусство и создавали гипсовые фигурки, а в Таганском парке юные посетители занимались кавказскими танцами, участвуя в репетициях ансамбля "Рассвет".

"Для многих школьников каникулы стали возможностью сделать первый шаг к будущей профессии. Специальная профориентационная программа для подростков "Лето в новом формате" была организована городской службой занятости. Она объединяет три проекта: "Лето моей карьеры", "ПРОГероев" и "Стажировки", – уточнил мэр.

Более 3,5 тысячи юношей и девушек смогли попробовать себя в востребованных профессиях, прошли практику в лучших компаниях города и получили первые деньги.

В рамках программы сотрудничают более 250 ведущих работодателей, а также ведущие колледжи и университеты Москвы. Например, проект "Лето моей карьеры" собрал более тысячи школьников, выбравших обучение по 30 направлениям, включая проджект-менеджмент, веб-дизайн, сценарное мастерство, нейросети и кулинарию.

Тем временем проект "ПРОГероев" позволил более 500 подросткам из многодетных и неполных семей, а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, познакомиться с героическими профессиями. Ребята попробовали себя в роли спасателей, пилотов, авиадиспетчеров, сотрудников метрополитена и транспортной системы.

При этом во время каникул они активно участвовали и в жизни Москвы. Молодые москвичи использовали платформу "Активный гражданин – детям", чтобы выбрать имя для талисмана проекта "Зал "Зарядье" – детям". В итоге его назвали Синьор Домидор, и теперь он будет помогать ребятам знакомиться с искусством и музыкой.

Кроме того, юные пользователи платформы дали имена питомцам городских пространств: крольчатам с "Городской фермы" на ВДНХ и маленьким капибарам из "Москвариума".

Также дети принимали участие в викторинах акции "Лето открытий", посвященных культуре, транспорту и спорту. За активное участие, правильные ответы на вопросы и победу в играх они получали детские баллы городской программы лояльности "Миллион призов". Их можно было использовать для получения сувениров, таких как наборы тетрадей и фломастеров, мягкие игрушки, яркие головоломки, настольные игры, рюкзаки и многое другое.

"Лето юных москвичей было насыщенным, и они провели его с пользой. Хочу пожелать ребятам, чтобы новый учебный год дарил не менее яркие эмоции, а учеба была – в радость!" – заключил Собянин.

Ранее мэр подвел первые итоги проекта "Лето в Москве". Он охватил более 400 площадок и 86 тысяч мероприятий, собрав 51,9 миллиона участников.

Более половины посетителей фестиваля составили москвичи, остальные гости приехали из Подмосковья (17%), других регионов страны (15–18%) и иностранных государств (10–14%). Особой популярностью летнее событие пользовалось среди активных горожан молодого и среднего возраста. Треть гостей – граждане 25–44 лет.