Собянин: более 78 тыс человек прошли обучение в "Технограде" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

За семь лет обучение в "Технограде" на ВДНХ прошли более 78 тысяч человек. Об этом рассказал Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Как отметил мэр столицы, в крупнейшем образовательном комплексе можно бесплатно получить новые знания и повысить квалификацию.

"Но главное здесь – практика. Программы создаются совместно с компаниями – лидерами отраслей: от IT до промышленности и строительства", – подчеркнул Собянин.

По словам главы города, с 2024 года приоритетным направлением комплекса является подготовка кадров для высокотехнологичного и инновационного бизнеса. Обучение идет в условиях, приближенных к производственным. Для этого на площадке установлено свыше 3 тысяч единиц оборудования.

Кроме того, добавил мэр, образовательные программы комплекса являются хорошим стартом для собственных изобретений.

"Например, столичная предпринимательница после курса по "Вертикальным аэропонным системам" готовит запуск мини-ферм в своих фитнес-центрах, а учительница разработала авторскую программу для школьников об ИИ", – заключил Собянин.

Ранее сообщалось, что за последние 3 года на IТ-стажировку в правительстве Москвы поступило свыше 16 тысяч заявок. В рамках стажировки участникам на выбор предлагается 10 направлений. Самыми популярными стали "Разработка", "Аналитика данных" и "Управление проектами".

Принять участие в данной стажировке могут выпускники и студенты профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет.

