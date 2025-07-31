Свыше 16 тыс заявок поступило на ИТ-стажировку в мэрии Москвы с 2022 года

Фото: пресс-служба департамента информационных технологий города Москвы

За последние три года поступило свыше 16 тысяч заявок на ИТ-стажировку в правительстве Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

В рамках стажировки участникам на выбор предлагается 10 направлений. Самыми популярными стали "Разработка", "Аналитика данных" и "Управление проектами", уточнила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Принять участие в данной стажировке могут выпускники и студенты профильных учебных учреждений в возрасте от 18 до 35 лет. На новый поток программы "ИТ-город" было направлено уже около 7 тысяч заявок, что является рекордом. В результате было выбрано 80 лучших кандидатов, которые успешно прошли тестирование и собеседование, а также выполнили индивидуальные задания.

Стажировка оплачивается и рассчитана на 6 месяцев. При поддержке наставников молодые специалисты работают над развитием порталов mos.ru и "Узнай Москву", а также единой медицинской информационно-аналитической системы, платформы "Московская электронная школа", туристического сервиса Russpass и иных городских проектов.

В департаменте добавили, что примерно 65% человек, которые прошли стажировку, получают предложения о трудоустройстве и остаются в команде Москвы. Например, такая возможность была предоставлена администратору проектов отдела аналитики Яне Успенской.

"Помню, с каким трепетом ждала результатов отбора. И сколько было радости, когда я стала участницей стажировки!" – отметила девушка.

Она рассказала, что в рамках стажировки работала над практическими задачами и посещала различные мероприятия. При этом Успенская отметила готовность коллег-специалистов и руководителей направлений помочь по любым вопросам. Именно поэтому девушка решила остаться в правительстве Москвы.

"Рада, что моя карьера продолжается именно здесь", – заключила Успенская.

Между тем в Центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" стало доступно более 3 тысяч оплачиваемых стажировок для молодых жителей Москвы и соискателей без опыта работы. В этом году их число было увеличено на 50%, отметила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Вакансии доступны как в ИТ и промышленности, так и других важных сферах. Благодаря этому горожане смогут узнать, как проходит работа той или иной компании, получить практические навыки, погрузиться в корпоративную культуру и заработать первые деньги.