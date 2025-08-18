Набор на новые бесплатные курсы стартовал в "Технограде" на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инновационно-образовательный комплекс "Техноград" на ВДНХ начал прием заявок на новые бесплатные курсы по искусственному интеллекту (ИИ) для бизнеса, продакт-менеджменту и аналитике данных, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Образовательные программы рассчитаны на два месяца. Занятия стартуют в октябре и завершатся в декабре. Для поступления на любое из направлений необходимо заполнить анкету на сайте "Технограда" и записать видеовизитку длительностью 60 секунд. В видео нужно рассказать о себе, своем образовании, профессиональном опыте и личной мотивации для учебы.

Зачисление на курсы будет проводиться по результатам отбора заявок. На каждый поток примут 35 человек. Прием заявок открыт до 5 октября.

На курсе "Искусственный интеллект для бизнеса" слушатели изучат возможности современных технологий. Обучение подойдет для предпринимателей, маркетологов, PR-специалистов и всех, кто хочет приобрести новые навыки.

Программа будет состоять из шести модулей. На первых занятиях расскажут, что такое ИИ и какие технологии на его основе применяются в сферах бизнеса. Затем участники научатся генерировать тексты, презентации, картины, видео и другое.

Кроме того, на уроках разберут юридические аспекты применения ИИ. Обучающиеся узнают, кому принадлежат права на контент, сгенерированный с помощью нейросети.

Первая очная встреча запланирована в павильоне "Арт. Техноград" на ВДНХ. Последующее обучение пройдет в онлайн-формате.

Для желающих освоить новую востребованную профессию подойдет курс "Основы продакт-менеджмента". При этом слушателям необязательно иметь опыт в управлении или создании технологий, все аспекты специальности будут подаваться понятным языком.

Курс разделен на шесть блоков. На первом занятии участникам расскажут, кто такой продакт-менеджер, какие у него задачи и какими навыками он должен обладать. Затем слушатели узнают понятие "целевая аудитория продукта" и научатся ее определять. После этого они изучат несколько методов управления проектами.

Образовательная программа "Аналитика данных" рассчитана на тех, кто собирает, обрабатывает и интерпретирует информацию. В компании аналитик помогает принимать важные решения, тем самым улучшая бизнес-процессы и продукты.

Занятия включают в себя теорию и практику. Слушатели изучат основы языков программирования SQL и Python, познакомятся с онлайн-сервисом по работе с электронными таблицами, научатся самостоятельно рассчитывать и оценивать количественные показатели.

Помимо этого, участники освоят методы маркетинговых исследований и приобретут навыки визуализации данных. Курс подойдет для IT-специалистов, которые хотят расширить свои знания в области аналитики, и новичков, решивших получить новую профессию.

Финальные занятия по каждому курсу пройдут в формате продактона. Участники разделятся на команды и подготовят совместный проект, который предоставят экспертам – сотрудникам технологических компаний. Все, кто успешно завершит обучение, получат сертификаты.

За первые шесть месяцев 2025 года обучение в "Технограде" прошли 5,2 тысячи человек. Наибольшей популярностью пользовались направления, связанные с нейросетями, дизайном и интернет-маркетингом.

С начала года проведены 2 тысячи занятий. Всего в комплексе доступны более 120 программ для повышения квалификации и получения дополнительного образования.