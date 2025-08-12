На рынке труда появились мемологи, вайб-менеджеры и тренеры нейросетей

На рынке труда начали появляться новые профессии: менеджер по насмотренности, озонолог, вайб-менеджер, инженер цифровых двойников, тренер нейросетей и другие. Часть из них – ребрендинг старых должностей, например, корпоративный психолог стал дизайнером эмоций.

По словам экспертов, спрос на такие профессии уже влияет на образовательные программы, а к 2037 году 44% нынешних навыков перестанут быть востребованы. В перспективе необычные названия должностей могут стать привычными и массовыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.