12 августа, 09:00

Общество

На рынке труда появились мемологи, вайб-менеджеры и тренеры нейросетей

На рынке труда появились мемологи, вайб-менеджеры и тренеры нейросетей

На рынке труда начали появляться новые профессии: менеджер по насмотренности, озонолог, вайб-менеджер, инженер цифровых двойников, тренер нейросетей и другие. Часть из них – ребрендинг старых должностей, например, корпоративный психолог стал дизайнером эмоций.

По словам экспертов, спрос на такие профессии уже влияет на образовательные программы, а к 2037 году 44% нынешних навыков перестанут быть востребованы. В перспективе необычные названия должностей могут стать привычными и массовыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоЕгор БедуляДарья КрамароваЕлена Поляница

