Майли Сайрус пожаловалась на психологическую травму из-за старых мемов с собой

Майли Сайрус призналась, что до сих пор чувствует себя неуверенно из-за того, что стала героем мемов 12 лет назад. Кто еще из знаменитостей внезапно стал популярным в Сети и как справился с этим, расскажет Москва 24.

Майли Сайрус

Фото: legion-media.com/Bang Media International

В середине июня поп-звезда призналась в эфире одного из интернет-подкастов: она до сих пор страдает из-за того, что стала звездой мемов 12 лет назад. В 2013 году на музыкальной церемонии MTV VMA Сайрус вместе с певцом Робином Тиком исполнила его песню Blurred Lines. Майли предстала перед публикой в весьма откровенном образе: бежевом костюме из латекса, напоминающем нижнее белье. Кроме того, звезда исполнила перед зрителями танец с вызывающими движениями и жестами.

Выступление бурно обсуждали в Сети, многие критиковали поведение Сайрус и придумывали мемы с ней. Исполнительница призналась, что после этого она стала стесняться своей сексуальности и это чувство преследует ее до сих пор.





Майли Сайрус певица Люди вставляли мою голову в какие-то уродливые изображения. Я до сих пор вижу это, когда надеваю купальник. Поэтому ношу очень скромные.

Кэти Перри

Фото: legion-media.com/Bang Media International

14 апреля певица в составе женского экипажа отправилась в космос на корабле Blue Origin, принадлежащем владельцу Amazon Джеффу Безосу. Полет длился 11 минут. После приземления Кэти поцеловала землю – этот кадр мгновенно разлетелся в Сети и превратился в мем, а вся миссия подверглась жесткой критике, вплоть до того что событие назвали фейком.

Многие интернет-пользователи высмеяли поведение Кэти во время полета: она бесконечно фотографировалась, занималась рекламой и держала перед камерой маргаритку, что стало своеобразной отсылкой к ее дочери Дейзи, чье имя в переводе обозначает этот цветок.

Певица была совсем не рада такой популярности. Инсайдер рассказал изданию Daily Mail: Кэти жалеет, что устроила из полета публичное представление.





источник, знакомый с ситуацией Ей стыдно за свои действия внутри капсулы, когда она держала перед камерой маргаритку, рекламировала сет-лист своего предстоящего тура и пела What a Wonderful World, находясь в невесомости.

Джиган

В 2021 году рэпер Джиган (настоящее имя – Денис Устименко-Вайнштейн) провел прямой эфир в соцсетях, во время которого обронил фразу: "На расслабоне, на чиле". Эти слова были сказаны с таким искренним чувством безмятежности, что видео моментально стало вирусным. В интернете появились озвучки, нарезки, картинки с подписью, да и сама цитата просто "ушла в народ". Этой фразой стали описывать отдых и моменты, когда накопилось много важных дел, но они откладываются на потом, так как лень побеждает.

Вскоре после того как мем набрал популярность, Джиган сам поддержал интернет-тренд, опубликовав в соцсетях фотографию с отдыха с соответствующей подписью. Также рэпер не растерялся и решил монетизировать неожиданную популярность: он разместил в соцсетях объявление, где предложил фолловерам услугу – аудио- или видеопоздравление с использованием фразы-мема. Стоимость варьировалась от 500 тысяч рублей до 1 миллиона.

Джиган также выпустил трек "На чиле" при участии других исполнителей.

Леонид Агутин

В 2017 году в Сети распространилась фотография, сделанная во время съемок телевизионного шоу талантов. На снимке певец Леонид Агутин с отчаянным видом готовится нажать на красную кнопку. Картинка стала символом принятия решения.

Интернет-пользователи придумывали жизненные ситуации и подписывали их сверху фотографии, а на кнопке помещали решение проблемы. Например, на одной из самых распространенных картинок в Сети сказано: "Когда ты пьян и решил написать сообщения своей бывшей". При этом на кнопке красуется слово "Отправить".

Комментируя мем в беседе с "Лента.ру", Агутин сказал, что такие картинки в Сети никому не причиняют вреда и это главное.

Певец также добавил, что нейтрально относится к внезапной популярности по этому поводу, ведь с этим все равно уже ничего нельзя сделать.