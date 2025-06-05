Пять знаменитостей, которые эпатировали публику неуместными нарядами

Вокалистка группы IOWA Екатерина Иванчикова шокировала общественность своим костюмом во время концерта ко Дню защиты детей в Великом Новгороде. Наряды каких знаменитостей публика считала неуместными, расскажет Москва 24.

IOWA

Фото: vk.com/"ЧП 53 Великий Новгород. Новости"

Солистка группы IOWA Катя Иванчикова попала в крупный скандал. 1 июня она с коллективом выступила в Великом Новгороде на концерте ко Дню защиты детей. Сценический образ певицы вызвал вопросы у публики: поверх обтягивающего комбинезона в полоску исполнительница надела прозрачное платье с объемным каркасным декором по бокам. В интернете наряд сравнили с мужским половым органом, призвали "отменить" певицу, а также наказать организаторов концерта.

К критикам присоединился журналист и телеведущий Борис Корчевников, назвав появление артистки и ее подтанцовки в таком виде на сцене "колоссальной силы выстрелом по детям и их будущему".

В свою очередь, депутат Госдумы Виталий Милонов посчитал выступление Кати "мерзкой хулиганской выходкой" и призвал правоохранительные органы обратить внимание на инцидент. При этом стилист Влад Лисовец в своем блоге заступился за певицу и рассказал, что ее костюм у него ассоциируется с ракетой, которая летит ввысь.

К слову, сама исполнительница в шоке от ажиотажа вокруг ее наряда: в соцсетях Екатерина написала, что ранее уже выступала в этом образе в Москве и Санкт-Петербурге и ни у кого вопросов не возникло.

Глюкоза

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/ГЛЮКОЗА

В конце мая певица Глюкоза (настоящее имя – Наталья Чистякова-Ионова) тоже эпатировала публику на концерте в одном из клубов Санкт-Петербурга. Исполнительница появилась в розовом бюстгальтере, черном корсете, колготках и кожаных шортах. Экстравагантный образ дополнили ремни с шипами и гетры. В Сети выразили обеспокоенность внешним видом и поведением звезды.

К слову, ранее певица в интервью медиаэксперту Георгию Лобушкину говорила, что ее дочерям, 18-летней Лидии и 13-летней Вере, нравится ее новый провокационный образ. Младшая и вовсе якобы "вдохновляется" мамой и просит поносить вещи из ее гардероба.





Глюкоза певица Ей очень нравится и моя музыка, и то, как я одеваюсь. Вера часто просит какие-то мои вещи, гардероб уже иногда трещит по швам. Поэтому нет, они меня не критикуют.

Бьянка Цензори

Фото: legion-media.com/Elyse Jankowski/Sipa USA

Супруга Канье Уэста так часто эпатирует публику, что к ее "голым" выходам уже все привыкли. В мае в Сети появились кадры с отдыха рэпера, его жены и ее сестры на Майорке: на них Бьянка спокойно разгуливает в общественных местах в топе в крупную сетку на голое тело и ультракоротких шортах с длинной полоской ткани спереди.

В феврале этого года девушка все же умудрилась удивить папарацци. На красной дорожке церемонии вручения премии "Грэмми" Цензори появилась в шубе, но вскоре скинула ее и позировала перед журналистами в ультракоротком и абсолютно прозрачном платье, под которым не было белья.

Ольга Бузова

Фото: телеграм-канал "Уфа с огоньком"

Год назад на выступлении в честь Дня защиты детей в Уфе зрителей смутили откровенное кожаное боди и ботфорты Бузовой. Публика решила, что настолько сексуальный наряд не совсем уместен на детском празднике.

Тогда звезду раскритиковали не только зрители, но и местные депутаты, а также глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Через пару дней после скандала Бузова извинилась за свой костюм в соцсетях.





Ольга Бузова телеведущая Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро <...> Не ищите зло там, где его нет.

Бузова подчеркнула, что у мероприятия было возрастное ограничение, а список артистов известен заранее.

"Если кто-то не готов на меня смотреть, может пропустить встречу со мной", – уточнила Оля.

Рита Ора

Фото: legion-media.com/Doug Peters/EMPICS Entertainment

В 2017 году певица появилась на одной из телепремий в белом халате и с полотенцем на голове. Хотя банные принадлежности были дизайнерскими, а образ дополняли колье, бриллиантовые серьги и туфли-лодочки, наряд было сложно назвать модным или подходящим для мероприятия.

Рита, безусловно, привлекла внимание журналистов и зрителей, но задумку певицы никто не понял. В результате неоднозначный образ Оры стал мемом в соцсетях.

