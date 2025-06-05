Стилист Лисовец заступился за костюм Кати IOWA после скандального выступления

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/IOWA

Стилист Влад Лисовец в своем телеграм-канале заступился за певицу Катю IOWA (настоящее имя – Екатерина Иванчикова) и ее костюм, в котором она выступала на концерте в Великом Новгороде, посвященном Дню защиты детей.

IOWA находилась на сцене в облегающем комбинезоне, поверх которого было полупрозрачное платье с двумя широкими карманами.

Он заявил, что артистка – неординарная и любит оригинальные наряды. Стилист считает, что костюм исполнительницы не похож на мужские гениталии. Всем, кто считает иначе, Лисовец посоветовал "найти и посмотреть вживую", потому что все выглядит по-другому.

"Когда в голове <...>, то ты видишь его везде. Я, например, увидел ракету", – объяснил стилист.

Лисовец добавил, что в последнее время некоторые требуют контролировать внешний вид артистов. Иногда это бы не помешало, но в целом происходящее напоминает советские времена, когда власти утверждали, кому как выглядеть.

Также часть аудитории поддержала артистку, а другая обрушилась на нее с критикой. Некоторые зрители концерта посчитали наряд слишком вызывающим, указав на аудиторию мероприятия. Депутат ГД Виталий Милонов назвал выступление "мерзкой хулиганской выходкой" и призвал полицейских дать свою оценку данных событий.



Сама певица выразила недоумение и отметила, что уже ранее выступала с таким костюмом, но тогда это не вызвало такой бурной реакции.

При этом гендиректор телеканала "Спас" Борис Корчевников заявил, что IOWA спела "в костюме мужских гениталий" с подтанцовкой "в образе стриптизерш" на фоне "мощей святых и чудотворных икон", "возле памятника тысячелетия Руси". Корчевников призвал к ответу министра культуры региона Юлию Тимофееву, мэра города Александра Розбаума, а также организаторов выступления.

"Мы также не понимаем, как это представление вписывается в концепцию защиты традиционных ценностей российского общества, а также идею защиты детей и их прав. Думаю, что для начала надо получить объяснения самой исполнительницы, а также местных властей", – высказался замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в беседе с Daily Storm.

В свою очередь, депутат Брянской областной думы, председатель общественного движения "Россия Православная" Михаил Иванов призвал запретить IOWA выступать перед детьми, сообщает News.ru.

"Этот случай с IOWA – яркий пример того, как под видом искусства и свободы самовыражения на наших детей обрушивается откровенный разврат. Артисты безнаказанно демонстрируют перед несовершеннолетними откровенные наряды и пропагандируют распущенность", – заявил депутат.

Парламентарий заявил, что демонстрирующим несовершеннолетним непристойности не место на праздниках, посвященных Дню защиты детей. Он также обратил внимание на "двойные стандарты" в обществе, когда пропаганда разврата остается без наказания, а защитников морали травят.

"Значит, в нашей культурной политике что-то сломалось. Призываю министерство культуры и профильные ведомства ввести запрет на участие подобных, как IOWA, артистов на детских мероприятиях", – резюмировал Иванов.

В прошлом году руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин рассказывал, что инициатива о введении обязательного дресс-кода для артистов станет символом уважения к культуре и традициям РФ. Своими нарядами российские артисты развращают молодежь, которая берет с них пример, уточнял он.

При этом первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко отказалась поддерживать такую идею. По ее словам, на сцене бывают различные ситуации. Но если человек одет неподобающим образом, то это "минус постановке", лишь бы не нарушали общественную нравственность.

