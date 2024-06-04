Глава ФПБК оценил идею о введении дресс-кода для артистов после скандала с Бузовой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Инициатива о введении обязательного дресс-кода для артистов, которая появилась после скандала с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, станет символом уважения к культуре и традициям РФ. Такое мнение выразил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает телеканал "360".

По мнению Бородина, своими нарядами российские артисты развращают молодежь, которая берет с них пример. Костюм Бузовой он сравнил с нарядами звезд, побывавших на вечеринке Анастасии Ивлеевой. Общественник уверен, что Бузовой следует брать пример с артистов республик Кавказа.

"Они выходили не голые, а в красивых традиционных нарядах. Никакой пропаганды ЛГБТ (запрещенная в РФ экстремистская организация) и западной культуры", – заявил Бородин.

Вместе с этим он предположил, что Бузова выбрала наряд с целью вызвать хайп. Однако, по его мнению, прославиться можно и другими способами.

Между тем депутат Госдумы Виталий Милонов в эфире радиостанции "Комсомольская правда" заявил, что ответственность за откровенный наряд Бузовой лежит на организаторах мероприятия в Уфе.

"Они должны были понимать, что это детский праздник, и сказать: "Слушай, Оль, все понятно, может, ты не переодевалась после возможного корпоратива в автосервисе, но здесь нужно по-другому одеться", – сказал Милонов.

При этом уголовное преследование депутат считает слишком жестоким наказанием для певицы. Он обратил внимание, что в РФ нет наказания за "дурновкусие".

Вместе с этим Милонов, обратившись к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, отметил, что ситуация с Бузовой, не подходящая для упоминания СВО. По его словам, в зоне спецоперации находятся не из-за танцев певицы в "кожаных трусах".

С инициативой о введении дресс-кода для артистов ранее выступила депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова. Парламентарий подчеркнула, что сценический образ артиста должен соответствовать как мероприятию, так и публике.

Между тем Бузова извинилась за откровенный наряд и призвала не искать зло там, где его нет. Она также сообщила, что мероприятие имело возрастное ограничение, а вход на него был платным.

