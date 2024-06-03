СК изучит жалобы на наряд Бузовой на концерте в День защиты детей в Уфе

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Следователи СК в Башкирии приступили к изучению жалоб пользователей социальных сетей на откровенный наряд Ольги Бузовой, в котором она выступала на концерте в Уфе в День защиты детей. Об этом РИА Новости рассказали представители пресс-службы СУСК РФ по региону.

Между тем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина подчеркнула в своем телеграм-канале, что подобный образ Бузовой на концерте был провокацией для жителей региона, в числе которых большое количество верующих.

Ранее башкирский депутат Рустем Ахмадинуров заявил о намерении подать запрос в уфимскую мэрию, чтобы узнать, кто пригласил Бузову выступать на концерте в честь Дня защиты детей.

Также Жители Уфы начали активно обсуждать откровенный наряд певицы под его публикацией. Одни заявили о согласии с депутатом и отметили, что выход Бузовой в купальнике на детском празднике был неуместен. Иные выступили с обвинением в адрес организаторов мероприятия и администрации города. Кроме того, ряд пользователей посоветовали Ахмадинурову уделить внимание прочим проблемам, которые наблюдаются в регионе.