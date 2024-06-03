Фото: телеграм-канал "Рустем Ахмадинуров"

Певица и телеведущая Ольга Бузова извинилась за откровенный наряд на концерте в Уфе в День защиты детей и призвала не искать зло там, где его нет. Соответствующая публикация появилась в ее телеграм-канале.

"Мы с командой приносим извинения, если мой наряд выглядел оскорбительно. Я всегда несу любовь и добро", – заявила исполнительница, отметив, что работает во благо Родины.

Вместе с этим Бузова сообщила, что мероприятие имело возрастное ограничение, а вход на него был платным. В связи с этим зрители по желанию могли прийти на выступление любого другого артиста из программы.

Ранее депутат Госсобрания Башкирии Рустем Ахмадинуров заявил о желании подать заявление в мэрию Уфы с целью узнать, кто пустил Бузову на сцену в откровенном наряде. По его словам, за выступлением певицы наблюдали 13 тысяч человек, половину из которых составляли дети.

На фоне этого региональный СК начал проверку жалоб местных жителей на наряд Бузовой. Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала образ певицы провокационным.

