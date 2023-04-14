Представитель Бузовой ответил на иск к певице за отказ рекламировать вино

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Ольга Бузова пока не получала искового заявления компании "Глобал Вайн дистрибьюшен" на 1,1 миллиона евро из-за отказа певицы быть лицом торгового знака Buzwine, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на директора артистки Арама Арчера.

Кроме того, он сообщил, что у продюсеров певицы есть ответные иски к этому дистрибьютеру вина.

По словам Арчера, как только придет иск, адвокаты займутся им. Он отметил, что на сегодняшний день "Глобал Вайн" проиграл компании "Арчер Мьюзик Продакшнс" все суды.

"И у нас есть свои иски к ним. Более того, на данный момент уже судом установлено, что "Глобал Вайн" осуществлял реализацию контрафактной продукции. И время покажет дальнейший ход событий", – заключил представитель певицы.

Ранее Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" к российской телеведущей Ольге Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс", учредителем которого является продюсер певицы Арам Ананян.

Истец утверждает, что заключил с "Арчер Мьюзик Продакшнс" лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. Однако 3 апреля 2020 года телеведущая направила истцу уведомление об отзыве согласия на использование изображения и имени.

За понесенные убытки истец требует от певицы и компании ее продюсера 1 150 000 евро, или примерно 103 690 378 рублей.

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