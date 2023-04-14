Импортер вина требует от Бузовой более 1 млн евро за ее отказ от товарного знака Buzwine

Фото: телеграм-канал Mash

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск ООО "Глобал Вайн дистрибьюшен" к российской телеведущей Ольге Бузовой и ООО "Арчер Мьюзик Продакшнс", учредителем которого является продюсер певицы Арам Ананян. Об этом сообщается в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Истец утверждает, что заключил с "Арчер Мьюзик Продакшнс" лицензионный договор на использование товарного знака Buzwine. В свою очередь, ответчик обязался продвигать товары и услуги, а также заключить соглашение о продвижении продукции с Бузовой.

Однако 3 апреля 2020 года телеведущая направила истцу уведомление об отзыве согласия на использование изображения и имени. При этом в договоре, как утверждает истец, указано, что в подобном случае он имеет право потребовать возмещение убытков.

За понесенные убытки истец требует от певицы и компании ее продюсера 1 150 000 евро, или примерно 103 690 378 рублей.

В начале 2023 года судебные приставы разыскивали Бузову за долги по коммунальным услугам. Сообщалось, что певица проигнорировала необходимость оплаты за ЖКУ в размере 43,5 тысячи рублей. В результате на нее завели исполнительное производство.



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