Депутат Филатова оценила поддержку Минкультом дресс-кода для артистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы Ирина Филатова в эфире радио КП оценила одобрение Минкультом РФ введения дресс-кода для артистов на концертах.

Она отметила, что глава министерства Ольга Любимова уже направила рекомендации по этому вопросу в регионы РФ. По ее словам, основное определение понятия дресс-кода для звезд будет лежать на региональных властях.

"Совершенно очевидно, что в разных республиках, в разных регионах нашей страны совершенно разные правила и менталитеты. Допустим, в кавказских республиках более серьезные ограничения, более сложные правила", – прокомментировала Филатова.

Депутат назвала введение дресс-кода эффективным инструментом и выразила надежду, что получится выработать правила, сделать все адекватно и соблюсти нормы этики и традиционные нормы. По мнению парламентария, вводимые правила, возможно, будут касаться не всех концертов.

"Ограниченные помещения, вечерний формат и ограничения по возрасту, они, конечно, дают возможность артистам выражаться более свободно. И понятно, что артистический образ – это именно самовыражение. Я думаю, что не нужно обобщать", – заключила Филатова.

Минкультуры 3 июля поддержало идею о введении дресс-кода для артистов на выступлениях. При необходимости дополнительной проработки будут организованы консультации в ведомстве.

В свою очередь, первый зампред комитета ГД по культуре Елена Драпеко не одобрила инициативу введения дресс-кода, объяснив, что на сцене бывают разные ситуации. Она считает "абсолютной глупостью" введение правил одежды для артистов.