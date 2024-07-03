Минкультуры РФ поддержало предложение о введении дресс-кода для артистов

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Минкультуры РФ поддержало инициативу о введении дресс-кода для артистов на концертах. Об этом в своем телеграм-канале заявила депутат Госдумы Ирина Филатова.

"С пониманием относимся к обеспокоенности в отношении творческой деятельности отдельных медийных личностей, действия которых адресованы широкой аудитории, получают резонанс в СМИ и, как следствие, могут вызвать отклик неравнодушных граждан страны", – отмечается в ответе главы ведомства Ольги Любимовой на обращение, которое опубликовала Филатова.

Министр культуры подчеркнула, что одежда артистов для выступления является важной частью образа и играет ключевую роль в создании имиджа мероприятия.

Ведомство направило региональным властям в сфере культуры рекомендации к внешнему виду артистов. Кроме того, при необходимости дополнительной проработки будут организованы консультации в Минкультуры.

Ввести обязательный дресс-код для артистов предложил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после скандала с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая выступила в откровенном наряде в Уфе. Он считает, что своими костюмами российские артисты развращают молодежь.

Однако первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отказалась поддерживать эту идею, объяснив, что на сцене бывают различные ситуации. Депутат назвала "абсолютной глупостью" введение специального дресс-кода для сцены.

