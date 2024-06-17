Комитет ГД по культуре не поддержал предложение о дресс-коде для артистов

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Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко отказалась поддерживать идею по введению дресс-кода для артистов на концертах. В ее профильном комитете подобные документы прорабатывать не будут, сообщает газета "Известия".

В разговоре с изданием она объяснила, что на сцене бывают различные ситуации. Если человек одет неподобающим образом, то это "минус постановке", лишь бы не нарушали общественную нравственность. А защита детей от безнравственных поступков в российском законодательстве прописана, напомнила Драпеко.

Депутат назвала "абсолютной глупостью" введение специального дресс-кода для сцены. В комитете ГД по культуре подобных предложений не было, уточнила она.

"Но и потом, кроме маркировки, есть еще целесообразность художественного образа. Это все-таки постановка. Тут может быть что угодно. Если оно не оскорбляет общественную нравственность и не нарушает нормы приличия, то ограничивать их (артистов. – Прим. ред.) нельзя", – отметила парламентарий.

Ввести обязательный дресс-код для артистов предложил руководитель федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин после скандала с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой, которая выступила в откровенном наряде в Уфе. Он считает, что своими костюмами российские артисты развращают молодежь. По словам Бородина, Бузовой следует брать пример с артистов кавказских республик.