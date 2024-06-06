Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, почему убрал из репертуара спектакль с Бузовой

Одним из первых решений Владимира Кехмана на посту директора МХАТа имени Горького стало исключение из репертуара спектакля с Ольгой Бузовой "Чудесный грузин". Одни возмущались выбором актрисы для постановки, другие – отменой спектаклей.

Кехман рассказал, почему убрал из репертуара данную постановку. Он обратил внимание на итоги продаж билетов.

Большое интервью с Владимиром Кехманом смотрите на телеканале Москва 24 в 18:30 6 июня.

