Более 80 мероприятий пройдет на площадке "Москва – литературный мегаполис" с 6 по 9 июня

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

С 6 по 9 июня на площадке "Москва – литературный мегаполис" на книжном фестивале "Красная площадь" пройдет более 80 мероприятий. Об этом сообщается на сайте "Мосразвития".

В шатре "Библиотека" гости смогут оформить единый читательский билет, взять книги во временное пользование, получить чек-листы для чтения, а также познакомиться с сервисами и услугами столичных библиотек. 6 июня на площадке пройдет творческая встреча "Онегин". Как экранизировать "энциклопедию русской жизни".

На Малой сцене площадки в 12:30 8 июня состоится театральная читка "Истории и легенды Московского зоопарка", в 13:45 начнутся поэтические чтения "Поэтомания. Город влюбленных людей", а в 15:00 гостям покажут поэтический спектакль "Евгений Онегин".

В 2024 году площадка развернется у храма Василия Блаженного. Ознакомиться с детальной программой можно на сайте фестиваля.

Ранее Сергей Собянин пригласил горожан на фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!". Он продлится 100 дней и подойдет к концу 8 сентября. На протяжении этого периода в разных районах столицы будут проводиться общедоступные культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

