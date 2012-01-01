Филолог Валюгин назвал главные места Москвы, связанные с Александром Пушкиным

Праздничные мероприятия в честь 225-летия Александра Пушкина пройдут на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 6 июня. После их посещения можно прогуляться по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Москва 24 вместе с экспертом подготовила путеводитель, который поможет увидеть столицу глазами Пушкина.
Рождение и Крещение
Начать путь стоит с Малой Почтовой улицы, рассказал Москве 24 преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России" Сергей Валюгин. Именно здесь, на пересечении с Госпитальным переулком, 6 июня 1799 года родился поэт.
И хотя сам дом, в котором родился поэт, не сохранился, недалеко можно найти Богоявленский собор в Елохове, где крестили маленького Пушкина. Известно, что к середине XIX века старое здание больше не могло вмещать всех прихожан, поэтому было решено построить новое.
Творческое детство на Старой Басманной
На Старой Басманной улице, 36, в 1820-х годах жил поэт Василий Пушкин, который приходился Александру Сергеевичу дядей. Именно он считается наставником молодого дарования, который приложил немало усилий для творческого развития племянника.
Впоследствии из творческого кружка, который базировался в квартире Василия Пушкина, сформировалось литературное общество "Арзамас". Члены клуба противостояли "шишковистам" – сторонникам министра народного просвещения Александра Шишкова, которые выступали против трансформации русского языка.
"Пушкин был на стороне изменений. Он считал, что люди меняются, поэтому и язык тоже должен. Он был на стороне обработки письменного текста, потому что, как правило, в то время говорили свободно, а писали очень "ломано", – отметил Валюгин.
По словам специалиста, "арзамасовцы" общались в основном письмами. Но не исключено, что у общества могла иметься своя штаб-квартира. Однако доподлинно о ее местонахождении и была ли она вообще, неизвестно, обратил внимание Валюгин.
Дом Веневитинова и премьера "Годунова"
Дом поэта Веневитинова, который находится в Кривоколенном переулке, 4, строение 1, также сыграл важную роль в биографии Пушкина. Считается, что именно здесь в 1826 году писатель впервые прочитал еще неопубликованного "Бориса Годунова". После этого, он получил "нагоняй" от цензурного комитета, говорит Сергей Валюгин.
"Хотя в общем-то Николай I (в год этих событий он был императором. – Прим. ред.) до этого говорил, что будет личным цензором Пушкина. Но, видимо, что-то пошло не так", – подчеркнул филолог.
На сайте фундаментальной электронной библиотеки "Русская литература и фольклор" говорится, что из-за цензуры Пушкин не мог опубликовать книгу на протяжении пяти лет. И только к свадьбе Николай I решил сделать поэту подарок. Он разрешил опубликовать трагедию "под собственной ответственностью", то есть без цензуры.
Тайна памятника на Тверской
Памятник, который установлен Александру Пушкину неподалеку от Тверской улицы, хоть и не имеет прямого отношения к жизни поэта, но скрывает интересную историю. Сергей Валюгин пояснил, что сегодня монумент стоит спиной к Московскому театру мюзикла, однако так было не всегда.
Однако в середине XX века Тверскую улицу – в то время улицу Горького – решили расширить, монастырь снести, а на его место поставить посвященный поэту монумент. Страстную площадь в честь этого переименовали в Пушкинскую, а саму скульптуру развернули на 180 градусов и водрузили на мощный бетонный фундамент, рассказал эксперт.
Венчание и дурные приметы
Один из главных эпизодов в жизни поэта произошел на Большой Никитской улице. Здесь на территории церкви "Большое Вознесение" 18 февраля 1831 года венчались влюбленные Александр Пушкин и Наталья Гончарова. И хотя событие было радостным, сам поэт очень переживал из-за "дурных примет", отметил Сергей Валюгин.
Недалеко от Вознесенского храма можно найти памятник молодоженам. Он установлен на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка. Там, внутри ротонды, окруженной питьевым фонтаном, словно под церковным куполом до сих пор неподвижно стоят Наталья и Александр.
Арбат и семья Гончаровых
В 1831 году после свадьбы новобрачные Александр и Наталья поселились в доме на Арбате. Они прожили здесь несколько месяцев до отъезда в Санкт-Петербург. Сегодня в этом доме (улица Арбат, дом 53) находится мемориальная квартира поэта, которая в преддверии 225-го дня рождения открылась после масштабной реставрации.
Как писали современники Пушкина, в этом доме молодожены принимали гостей и давали балы, о которых потом говорила вся Москва. "Ужин был славный; всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство", – рассказывал сосед Пушкиных дипломат Александр Булгаков.
Однако вскоре, по словам Валюгина, поэту вместе с супругой пришлось уехать в Петербург. Главная причина – натянутые отношения с родней жены.
"Они жили рядом с родственниками Гончаровой, что сильно Пушкина раздражало. Более того, Наталья выписала всех своих сестер, которые приехали в их съемную квартиру. В результате чего Александр Сергеевич понимает, что в Москве слишком много родственников жены, и после этого он перевозит супругу в Санкт-Петербург", – отметил специалист.
Музей Пушкина и ложный след
Познакомиться поближе с эпохой поэта, его жизнью, письмами и сказками можно в Государственном музее А. С. Пушкина. Он находится в здании усадьбы Хрущевых-Селезневых на улице Пречистенке, 12/2. В музее предполагают, что поэт мог бывать здесь на балах, званых вечерах или обедах, хотя документальных подтверждений этому нет.
При этом в Москве также есть Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Однако, по словам Сергея Валюгина, это место не связано с творчеством и жизнью поэта. Дело в том, что музей изначально носил имя Александра III, но после революции его решили переименовать. Поскольку многие исторические места в то время называли именем русского поэта, то и в этом случае решили не отказываться от сложившейся традиции.