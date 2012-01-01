Филолог Валюгин назвал главные места Москвы, связанные с Александром Пушкиным

Праздничные мероприятия в честь 225-летия Александра Пушкина пройдут на площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" 6 июня. После их посещения можно прогуляться по местам, связанным с жизнью и творчеством поэта. Москва 24 вместе с экспертом подготовила путеводитель, который поможет увидеть столицу глазами Пушкина.

Рождение и Крещение

О. Кипренский. Портрет А. С. Пушкина. 1827 г. Фото: tretyakovgallery.ru

Начать путь стоит с Малой Почтовой улицы, рассказал Москве 24 преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России" Сергей Валюгин. Именно здесь, на пересечении с Госпитальным переулком, 6 июня 1799 года родился поэт.





Сергей Валюгин преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России" Официальных документов, которые бы достоверно подтвердили место рождения Пушкина, нет. Но есть воспоминания и мемуары, которые указывают именно на это место. Этой версии придерживаются большинство специалистов.

И хотя сам дом, в котором родился поэт, не сохранился, недалеко можно найти Богоявленский собор в Елохове, где крестили маленького Пушкина. Известно, что к середине XIX века старое здание больше не могло вмещать всех прихожан, поэтому было решено построить новое.

Творческое детство на Старой Басманной

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Старой Басманной улице, 36, в 1820-х годах жил поэт Василий Пушкин, который приходился Александру Сергеевичу дядей. Именно он считается наставником молодого дарования, который приложил немало усилий для творческого развития племянника.





Сергей Валюгин преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России" На этой квартире часто собирались Жуковский, Карамзин и другие писатели 1810-х годов. И так как Пушкин часто бывал у дяди, то слушал и впитывал все литературные истории. Они его вдохновляли на дальнейшее становление в качестве поэта.

Впоследствии из творческого кружка, который базировался в квартире Василия Пушкина, сформировалось литературное общество "Арзамас". Члены клуба противостояли "шишковистам" – сторонникам министра народного просвещения Александра Шишкова, которые выступали против трансформации русского языка.

"Пушкин был на стороне изменений. Он считал, что люди меняются, поэтому и язык тоже должен. Он был на стороне обработки письменного текста, потому что, как правило, в то время говорили свободно, а писали очень "ломано", – отметил Валюгин.



По словам специалиста, "арзамасовцы" общались в основном письмами. Но не исключено, что у общества могла иметься своя штаб-квартира. Однако доподлинно о ее местонахождении и была ли она вообще, неизвестно, обратил внимание Валюгин.

Дом Веневитинова и премьера "Годунова"

Фото: РИА Новости/Михаил Озерский

Дом поэта Веневитинова, который находится в Кривоколенном переулке, 4, строение 1, также сыграл важную роль в биографии Пушкина. Считается, что именно здесь в 1826 году писатель впервые прочитал еще неопубликованного "Бориса Годунова". После этого, он получил "нагоняй" от цензурного комитета, говорит Сергей Валюгин.

"Хотя в общем-то Николай I (в год этих событий он был императором. – Прим. ред.) до этого говорил, что будет личным цензором Пушкина. Но, видимо, что-то пошло не так", – подчеркнул филолог.

На сайте фундаментальной электронной библиотеки "Русская литература и фольклор" говорится, что из-за цензуры Пушкин не мог опубликовать книгу на протяжении пяти лет. И только к свадьбе Николай I решил сделать поэту подарок. Он разрешил опубликовать трагедию "под собственной ответственностью", то есть без цензуры.

Тайна памятника на Тверской

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Памятник, который установлен Александру Пушкину неподалеку от Тверской улицы, хоть и не имеет прямого отношения к жизни поэта, но скрывает интересную историю. Сергей Валюгин пояснил, что сегодня монумент стоит спиной к Московскому театру мюзикла, однако так было не всегда.





Сергей Валюгин преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России" Пушкин любил Москву и особенно – Тверской бульвар. Во время прогулки Александр Сергеевич часто поднимался на Тверской холм, где в то время стоял Страстной монастырь. И, когда памятник впервые установили на бульваре (в 1880 году. – Прим. ред.), Пушкина развернули лицом к монастырю.

Однако в середине XX века Тверскую улицу – в то время улицу Горького – решили расширить, монастырь снести, а на его место поставить посвященный поэту монумент. Страстную площадь в честь этого переименовали в Пушкинскую, а саму скульптуру развернули на 180 градусов и водрузили на мощный бетонный фундамент, рассказал эксперт.



Интересный факт: с именем поэта связана еще одна история про перенос на новое место культурного объекта. В 1999 году к 200-летию со дня рождения писателя бывший мэр столицы Юрий Лужков открыл Пушкинский пешеходный мост. Его построили на месте железнодорожного Андреевского, который к тому времени пришел в негодность. Старый же мост перенесли на два километра ниже по Москве-реке. Сегодня, по словам Сергея Валюгина, многие жители и гости столицы не знают эту историю и до сих пор называют Пушкинский мост Андреевским.



Венчание и дурные приметы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Один из главных эпизодов в жизни поэта произошел на Большой Никитской улице. Здесь на территории церкви "Большое Вознесение" 18 февраля 1831 года венчались влюбленные Александр Пушкин и Наталья Гончарова. И хотя событие было радостным, сам поэт очень переживал из-за "дурных примет", отметил Сергей Валюгин.





Сергей Валюгин преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина, лауреат всероссийского конкурса "Учитель года России" У молодоженов потухли свечи, обручальное кольцо упало на пол. Сам Пушкин обронил Евангелие и крест, а мама Натальи Гончаровой не приехала на свадьбу в назначенное время, потому что ей подали упряжку не с шестью лошадьми, а всего с тремя. Хотя, как ей казалось, она заслуживает большего.

Недалеко от Вознесенского храма можно найти памятник молодоженам. Он установлен на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка. Там, внутри ротонды, окруженной питьевым фонтаном, словно под церковным куполом до сих пор неподвижно стоят Наталья и Александр.

Арбат и семья Гончаровых

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 1831 году после свадьбы новобрачные Александр и Наталья поселились в доме на Арбате. Они прожили здесь несколько месяцев до отъезда в Санкт-Петербург. Сегодня в этом доме (улица Арбат, дом 53) находится мемориальная квартира поэта, которая в преддверии 225-го дня рождения открылась после масштабной реставрации.

Как писали современники Пушкина, в этом доме молодожены принимали гостей и давали балы, о которых потом говорила вся Москва. "Ужин был славный; всем казалось странно, что у Пушкина, который жил все по трактирам, такое вдруг завелось хозяйство", – рассказывал сосед Пушкиных дипломат Александр Булгаков.

Однако вскоре, по словам Валюгина, поэту вместе с супругой пришлось уехать в Петербург. Главная причина – натянутые отношения с родней жены.

"Они жили рядом с родственниками Гончаровой, что сильно Пушкина раздражало. Более того, Наталья выписала всех своих сестер, которые приехали в их съемную квартиру. В результате чего Александр Сергеевич понимает, что в Москве слишком много родственников жены, и после этого он перевозит супругу в Санкт-Петербург", – отметил специалист.

Музей Пушкина и ложный след

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Познакомиться поближе с эпохой поэта, его жизнью, письмами и сказками можно в Государственном музее А. С. Пушкина. Он находится в здании усадьбы Хрущевых-Селезневых на улице Пречистенке, 12/2. В музее предполагают, что поэт мог бывать здесь на балах, званых вечерах или обедах, хотя документальных подтверждений этому нет.

При этом в Москве также есть Музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Однако, по словам Сергея Валюгина, это место не связано с творчеством и жизнью поэта. Дело в том, что музей изначально носил имя Александра III, но после революции его решили переименовать. Поскольку многие исторические места в то время называли именем русского поэта, то и в этом случае решили не отказываться от сложившейся традиции.

