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06 июня, 12:45

Культура

Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, что необходимо ремонтировать прежде всего в театре

Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, что необходимо ремонтировать прежде всего в театре

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Гендиректор МХАТа Кехман рассказал, как театр изменил его жизнь

Гендиректор МХАТа Владимир Кехман рассказал, что необходимо ремонтировать прежде всего в театре. Он отметил, что в театре завершили ремонт гримерных, а также открыли новую столовую. На данный момент специалисты занимаются установкой нижних механизмов – это оборудование, расположенное ниже или на уровне планшета сцены.

Большое интервью с Владимиром Кехманом выйдет в 18:30 6 июня в эфире телеканала Москва 24.

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