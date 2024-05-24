"Звезды советского экрана": "Его звали Роберт"

1 сентября 1966 года. В журнале "Советский экран" – большая статья о работе киностудии "Ленфильм". Корреспондент провел неделю в Ленинграде и стал свидетелем того, как там снимался фантастический фильм "Его звали Роберт". На фото – звезды советского кино Олег Стриженов и Марианна Вертинская.

Какой совершенно фантастический эпизод из реальной жизни в СССР попал в кадр фильма "Его звали Роберт"? Как Олег Стриженов придумал странную и смешную походку своему роботу Роберту? Как родилась сцена с репликой "вдарим по шашлычку"? И как создатели фильма заманили в кадр французскую звезду Марселя Марсо? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

