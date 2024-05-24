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24 мая, 16:40

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"Звезды советского экрана": "Его звали Роберт"

"Звезды советского экрана": "Его звали Роберт"

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1 сентября 1966 года. В журнале "Советский экран" – большая статья о работе киностудии "Ленфильм". Корреспондент провел неделю в Ленинграде и стал свидетелем того, как там снимался фантастический фильм "Его звали Роберт". На фото – звезды советского кино Олег Стриженов и Марианна Вертинская.

Какой совершенно фантастический эпизод из реальной жизни в СССР попал в кадр фильма "Его звали Роберт"? Как Олег Стриженов придумал странную и смешную походку своему роботу Роберту? Как родилась сцена с репликой "вдарим по шашлычку"? И как создатели фильма заманили в кадр французскую звезду Марселя Марсо? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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