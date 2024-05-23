Международный фестиваль "Интермузей" открылся в Москве после четырехлетнего перерыва

В Москве после четырехлетнего перерыва открылся Международный фестиваль "Интермузей". Он насчитывает семь площадок: три корпуса Третьяковской галереи, Дом культуры "ГЭС-2", Музей Москвы, парк Горького и ВДНХ.

Программа фестиваля состоит из трех тематических блоков: делового, публичного и детского. Деловой блок открылся пленарным заседанием "Музей – это люди", а кульминацией фестиваля стало вручение первой Национальной премии в области музейного дела имени Лихачева. Одну из наград забрал Владимиро-Суздальский заповедник, победив в номинации "Музейная экспозиция".

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