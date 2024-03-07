Президент Литвы лишил гражданства балерину Илзе Лиепу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент Литвы Гитанас Науседа лишил гражданства балерину Илзе Лиепу из-за ее слов в поддержку России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе главы государства Ридаса Ясулениса.

Таким образом, президент согласился с рекомендацией комиссии по вопросам гражданства. Как считают литовские инстанции, действия и публичные высказывания Лиепы создают ситуацию, угрожающую интересам безопасности республики.

Литовское гражданство балерина в порядке исключения получила в 2000 году за многолетние выступления на сцене Большого театра с литовским танцовщиком Пятрасом Скирмантасом.

Год назад балерина в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи" поблагодарила армию России за возможность "до сих пор еще жить, строить планы творческие, встречаться с друзьями". Говоря о причинах поддержки происходящего, она отметила, что доверяет Владимиру Путину.

Лиепа добавила, что ей жаль Украину. Комментируя снос памятников эпохи СССР, она отметила, что ей стыдно за страны Балтии, россиянам с президентом повезло, а также призвала ввести цензуру и идеологию.

Позднее, комментируя возможное лишение гражданства, артистка сказала, что любит Россию и изменить свою позицию не может.

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