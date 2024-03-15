В Сеуле объяснили отмену выступления балерины Светланы Захаровой

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Организаторы постановки Modanse объяснили отмену выступления примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой, сообщает ТАСС.

В коммуникационном агентстве VIBE, которое представляет интересы организаторов, заверили, что никакого давления с требованием отменить выступление не оказывалось. Угроз также не поступало. Такое решение было принято, исходя из представлений о возможных опасностях для артистов и зрителей. При этом, какого рода опасность могла возникнуть, не уточняется.

Ранее компания InArts Production и Сеульский центр искусств заявили о решении отменить выступление "с учетом беспокойства о безопасности выступающих и зрителей".

Народная артистка России, балерина Илзе Лиепа заявила, что Запад, отказываясь от русской культуры, заставляет страдать собственных граждан, которые жили этим долгие годы. По ее словам, артистам из Прибалтики удавалось реализовываться в профессии только благодаря участию в российских проектах. Именно поэтому в условиях "отмены" русской культуры страдают исключительно они, заявила Лиепа.