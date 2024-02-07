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07 февраля, 13:50

Культура

"Сити": три выставки по искусствоведению в столице

"Сити": три выставки по искусствоведению в столице

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Команда "Сити" сделала подборку выставок по искусствоведению, которые открыты в столице в феврале. Так, в музее "Новый Иерусалим" стартовала выставка "Формула Руси 17/20. Образ допетровской России в искусстве Серебряного века". Среди предметов XVII века кураторы поместили произведения художников конца XIX – начала XX столетий. На экспозиции есть работы Василия Сурикова, Аполлинария Васнецова, Ивана Билибина и других художников.

Также можно посмотреть работы художника Александра Константинова в Московском музее современного искусства, а также изучить творчество Егора Кошелева в Третьяковской галерее на Крымском валу.

Подробнее – в программе "Сити".

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культуравыставкивидеоИван ЕвдокимовЕлена Шарова
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