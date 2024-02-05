Специальные экскурсии ко дню памяти Пушкина пройдут на ВДНХ

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Тематические экскурсии ко дню памяти поэта Александра Пушкина пройдут в Музее славянской письменности "Слово" на ВДНХ 10 февраля. Об этом сообщается на сайте выставки.

Уточняется, что гостей ждут в 15:00 и 19:00. В ходе экскурсий расскажут о жизни и творчестве Пушкина. Кроме того, гости смогут узнать, как менялся русский язык под влиянием произведений поэта.

В 2024 году в России отмечается 225-летие со дня рождения поэта, напомнили в сообщении.

Ранее в музее-панораме "Бородинская битва" открылась выставка "Недаром помнит вся Россия". Экспозицию посвятили 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Кроме того, 31 января в отреставрированном павильоне № 61 ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы". Посетителям предлагают познакомиться с творчеством писателя. В экспозицию вошли 13 тематических разделов, каждый из них посвящен определенному эпизоду романа.

Выставку картин Николая Рериха в Третьяковской галерее посетили уже 220 тысяч человек