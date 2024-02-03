Выставка "Недаром помнит вся Россия" открылась в музее-панораме "Бородинская битва"

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

В музее-панораме "Бородинская битва" открылась выставка "Недаром помнит вся Россия". Экспозицию посвятили 210-летию со дня рождения Михаила Лермонтова, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Посетителям предлагается увидеть иллюстрации к стихотворению "Бородино" и серию изделий из фарфора со знаменитыми строками.

Отмечается, что во второй половине XX века произведение неоднократно публиковали как отдельное книжное издание с иллюстрациями известных советских художников-графиков.

В рамках выставки представлены рисунки, над которыми в 1960–70-е годы работали художники Иван Архипов, Петр Корецкий, Павел Бунин, Владимир Колтунов. Также для гостей подготовили тематическую коллекцию фарфора и серию тарелок, украшенных строками из стихотворения "Бородино".

Выставка будет работать до 31 октября.

31 января в отреставрированном павильоне № 61 ВДНХ открылась мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы". Посетителям предлагают познакомиться с творчеством писателя. В экспозицию вошли 13 тематических разделов, каждый из которого посвящен определенному эпизоду романа. В частности, гости могут узнать о философских взглядах писателя, особенностях эпохи, русском дворянстве и военной кампании начала XIX века.

Ранее в Государственном музее А. С. Пушкина заработала выставка "Живопись Андрея Васнецова. Метафизика бытия". Она продлится до 11 февраля. Среди экспонатов представлены живописные и графические произведения Васнецова из частных собраний. Также отдельный зал отвели для работ художника, которые были собраны московским коллекционером Романом Бабичевым.

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