Посвященная творчеству Льва Толстого выставка открылась на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Мультимедийная выставка "Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы" открылась в отреставрированном павильоне № 61 ВДНХ. Посетителям предлагают познакомиться с творчеством писателя, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

В экспозицию вошли 13 тематических разделов, каждый из которого посвящен определенному эпизоду романа. В частности, гости могут узнать о философских взглядах писателя, особенностях эпохи, русском дворянстве и военной кампании начала XIX века.

Мультимедийные технологии, используемые на выставке, оживляют главных героев произведения. Кроме того, гостям предлагают разучить танцевальные движения, повторяя их за парой на экране. В зале, посвященном военной теме, на интерактивных картах представлен ход Бородинского сражения.

При создании экспозиции специалисты использовали проекцию на шар и интегральную оптическую линзу с эффектом множественной смены изображений. Также на выставке организовали интерактивные задания на знание романа и эпохи. Вместе с тем там открылось арт-пространство с фильмами о жизни и творчестве Льва Толстого.

Выставка работает ежедневно со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Вход до окончания выставки-форума "Россия" бесплатный.

Ранее в Государственном музее А. С. Пушкина открылась выставка "Живопись Андрея Васнецова. Метафизика бытия". Она продлится до 11 февраля. Среди экспонатов представлены живописные и графические произведения Васнецова из частных собраний. Также отдельный зал отвели для работ художника, которые были собраны московским коллекционером Романом Бабичевым.

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