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06 февраля, 18:30

Культура

В Москве открылась выставка к 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка

В Москве открылась выставка к 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка

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В белорусском посольстве в Москве открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка. Член Союза художников СССР, шестидесятник и авангардист периода "оттепели" и иконописец создавал мозаичные панно и написал десятки живописных икон для храма в Белоруссии.

Работы автора выставляются во многих музеях страны, в том числе в Третьяковской галерее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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