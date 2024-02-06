В Москве открылась выставка к 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка

В белорусском посольстве в Москве открылась выставка, посвященная 85-летию со дня рождения художника Владимира Волка. Член Союза художников СССР, шестидесятник и авангардист периода "оттепели" и иконописец создавал мозаичные панно и написал десятки живописных икон для храма в Белоруссии.

Работы автора выставляются во многих музеях страны, в том числе в Третьяковской галерее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.