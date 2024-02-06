Москвичам представили культурную программу на 6 февраля

Жителям столицы рассказали, как провести досуг во вторник, 6 февраля. В подборку мероприятий вошли выставка, кинопоказ и два спектакля.

Так, в центре "Зотов" идет выставка "Быть динамовцем", посвященная истории спортивного общества, отмечающего в 2024-м 101 год. Кроме того, в "Иллюзионе" покажут четыре фильма Родиона Нахапетова с 35-миллиметровой пленки.

Тем временем на Основной сцене МХТ имени Чехова дадут спектакль "Сирано де Бержерак", а в парке "Зарядье" состоится музыкальный спектакль "Сны в детство". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.