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05 февраля, 14:00

Культура

"Сити": обзор мероприятий, посвященных китайской культуре

"Сити": обзор мероприятий, посвященных китайской культуре

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Команда проекта "Сити" составила свой обзор мероприятий, посвященных культуре Поднебесной. В Музее Востока идет выставка "Искусство Китая", представляющая экспонаты с XVI века до нашей эры. А в 22-м павильоне ВДНХ еще в ноябре 2023 года открылась экспозиция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", показывающая макеты артефактов, обнаруженных в 1974 году.

Тем временем в ММОМА китайский художник Чжао Баньди сделал эффектную инсталляцию: бамбуковый шалаш с картиной и листвой на полу. В центре композиции – гамак в виде защитной маски, являющийся отсылкой к периоду самоизоляции.

Подробнее – в программе “Сити”.

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