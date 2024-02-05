"Сити": обзор мероприятий, посвященных китайской культуре

Команда проекта "Сити" составила свой обзор мероприятий, посвященных культуре Поднебесной. В Музее Востока идет выставка "Искусство Китая", представляющая экспонаты с XVI века до нашей эры. А в 22-м павильоне ВДНХ еще в ноябре 2023 года открылась экспозиция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая", показывающая макеты артефактов, обнаруженных в 1974 году.

Тем временем в ММОМА китайский художник Чжао Баньди сделал эффектную инсталляцию: бамбуковый шалаш с картиной и листвой на полу. В центре композиции – гамак в виде защитной маски, являющийся отсылкой к периоду самоизоляции.

Подробнее – в программе “Сити”.