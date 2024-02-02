"Интервью": Фэн Литао – о традициях китайского Нового года

Мероприятия, посвященные китайскому Новому году и празднику весны, пройдут в Москве с 9 по 18 февраля. В городе состоится фестиваль, в рамках которого подготовили шествие с драконом, гастропрограмму и тематические мастер-классы.

Советник-посланник по культуре посольства Китая в России, директор китайского культурного центра в Москве Фэн Литао рассказал, что такое малый Новый год и какие традиции празднования есть в КНР. В ходе интервью он отметил, что празднование китайского Нового года в столице – это совместная инициатива посольства КНР с правительством Москвы.

Как лучше подготовиться к празднику? Подробнее – в программе "Интервью".