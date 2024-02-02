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02 февраля, 16:45

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"Интервью": Евгений Козлов – о столичном фестивале, посвященном китайскому Новому году

"Интервью": Евгений Козлов – о столичном фестивале, посвященном китайскому Новому году

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С 9 по 18 февраля в Москве стартуют мероприятия, посвященные китайскому Новому году и празднику весны. В столице пройдет фестиваль, в рамках которого подготовили шествие с драконом, гастропрограмму и тематические мастер-классы.

Глава Мостуризма Евгений Козлов рассказал, какие места станут точками притяжения фестиваля, где и как желающие могут познакомиться с образцами китайской и русской кухни. Подробнее – в программе "Интервью".

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