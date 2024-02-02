Фестиваль тысячи огней пройдет в ЦДМ на Лубянке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Фестиваль тысячи огней пройдет в Центральном детском магазине на Лубянке с 3 февраля по 10 марта. Для посетителей подготовили хиты из популярных аниме, лекции Государственного музея Востока и другие активности, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦДМ.

Гости также смогут посетить танцевальные представления и узнать о культуре стран Азии. Участие в мероприятиях будет бесплатным.

На время проведения фестиваля главный атриум магазина станет уютным китайским городом. Там сделают мощеные улочки и ярмарку по мотивам произведений аниме, манги, новелл и видеоигр. Каждые выходные фестиваля посвятят отдельным франшизам фильмов, игр и книг. Кроме того, в рамках мероприятия пройдут встречи с актерами дубляжа китайской и японской мультипликации, художниками японской манги и китайских маньхуа.

В частности, для посетителей проведут викторину по мотивам вселенной Хаяо Миядзаки.

"Проект фестиваля – это больше чем просто развлекательные мероприятия. Так, наши гости получат уникальную возможность совершить путешествие в мифическую и неизведанную историю Азии", – отметила гендиректор ЦДМ Светлана Фарниева.

Ранее сообщалось, что Москва впервые широко отметит китайский Новый год с 9 по 18 февраля, сообщает столичный комитет по туризму. Фестиваль "Китайский Новый год в Москве" организует правительство столицы при поддержке посольства КНР в России и российского МИД.

Он пройдет на украшенных в китайском традиционном стиле улицах и фестивальных площадках. Главными местами празднования станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат.

Центральные улицы столицы украсят к китайскому Новому году