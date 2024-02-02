Собянин рассказал о продлении Сокольнической линии метро до станции "Потапово"

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Сокольническую линию столичного метрополитена продлят до станции "Потапово" к концу года. Она сделает город ближе для тысяч жителей Южного Бутова и ТиНАО, сообщил на своем сайте Сергей Собянин.

Мэр уточнил, что "Потапово" станет первой в Москве наземной отапливаемой станцией. Она была полностью спроектирована по технологии информационного моделирования (BIM).

Протяженность перегона станции составит 2,4 километра. В настоящее время специалисты монтируют накрытие нового объекта метро и проводят его отделку. С появлением новой станции улучшится транспортное обслуживание трех поселений.

Вместе с тем Собянин напомнил, что рядом с "Потапово" строится участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Ранее мэр столицы рассказал, что участок от станции метро "Коммунарка" до улицы Поляны трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе выполнили уже более чем наполовину. По его словам, с открытием участка улучшится транспортная доступность поселения Сосенского и Южного Бутова, появится связь между Калужским шоссе и улицей Поляны, а также уменьшится транспортная нагрузка на Московскую кольцевую автомобильную дорогу, Калужское шоссе и прилегающие улицы.

29 января Собянин открыл два новых путепровода на Коммунарском шоссе в районе торгового центра "Мега Теплый Стан". Эстакады улучшат подъезды к самому ТЦ, ситуацию в Коммунарке и частично разгрузят Калужское шоссе, а также Московскую кольцевую автомобильную дорогу.

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