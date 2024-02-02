Собянин рассказал, как льготы города помогают компаниям приобретать оборудование

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Благодаря льготной программе поддержки промышленности в 2023 году компании купили свыше 700 единиц оборудования, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По словам мэра Москвы, помощь оказывается производителям микроэлектроники, лекарств, продуктов питания, строительных конструкций, автокомпонентов и другим высокотехнологичным предприятиям.



Градоначальник напомнил, что программа городской поддержки включает льготные инвесткредиты со ставкой в 3% годовых и суммой до трех миллиардов рублей на срок до трех лет.



На полученные средства можно построить и реконструировать промышленную инфраструктуру на территории Москвы, закупить новое оборудование или купить права на результаты интеллектуальной деятельности.



В прошлом году помощь от Фонда поддержки промышленности и предпринимательства получили более 40 компаний. Собянин отметил, что льготное инвесткредитование показывает свою эффективность. Так, на рубль, выданный по программе, приходится 55 рублей частных инвестиций в экономику города.

Ранее правительство столицы приняло решение выделить Российскому научному фонду грант на фундаментальные и поисковые исследования. Фонд занимается финансированием научных и научно-технических программ в области фундаментальных исследований. Они предполагают получение новых знаний о закономерностях строения и развития человека, общества и окружающей среды. Фонд был создан в конце 2013 года по инициативе Владимира Путина.

С начала своей работы он оказал поддержку свыше 60 тысячам ученых. Объем финансирования проектов оценивается в 220 миллиардов рублей.

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