Ученые считают, что самыми удобными для пешеходов являются центр и юго-запад Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Эксперты-урбанисты из НИУ ВШЭ и МГУ выяснили, что центральные и юго-западные районы Москвы наиболее доступны для пешеходов, а в дальнейших улучшениях нуждаются юго-восточные и восточные области столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу НИУ ВШЭ.

Ученые заявили, что город был поделен на 223 района, как точки отсчета использовались станции метро. Специалисты пришли к выводу, что лучшие для пешеходов районы расположены в окрестностях станций "Маяковская", "Тверская" – "Пушкинская" – "Чеховская", "Цветной бульвар" – "Трубная", "Китай-город" и "Сокол".

Между тем в пятерке худших оказались "Новохохловская", "Нижегородская", "Андроновка", "Некрасовка" и "Жулебино". По мнению экспертов, результаты в целом согласуются с различиями в уровне престижности этих районов.

К такому выводу специалисты пришли под руководством ведущего научного сотрудника НИУ ВШЭ Натальи Шартовой. Под столичные реалии были адаптированы уже имеющиеся подходы для оценки удобности городов для пешеходов, изначально созданные для крупных европейских и американских городов. Для проверки методов ученые использовали открытые данные и карты Москвы без учета ТиНАО.

Шартова заявила, что исследование является первым, где индекс пешеходной доступности адаптирован для России. По ее мнению, такую методологию можно использовать для других городов страны, это позволит выявить наиболее уязвимые территории городов.

Анализ показал, что доступность для пешеходов в разных района была очень неоднородной, что связано с большим числом факторов, в том числе количеством и доступностью зеленых зон, плотностью населения, числом перекрестков.

Подчеркивается, что самая тяжелая ситуация сложилась в районах, переживающих трансформацию из бывших промышленных территорий в жилые зоны. Чтобы улучшить их состояние, эксперты порекомендовали разнообразить формы использования земельных ресурсов, улучшить зеленую инфраструктуру.

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