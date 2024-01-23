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23 января, 16:55

Культура

"Сити": три выставки, которые открылись в центре Москвы в январе

"Сити": три выставки, которые открылись в центре Москвы в январе

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Команда "Сити" сделала подборку из трех новых выставок, которые открылись в столице в январе. На третьем месте – экспозиция "Парижская квартира" в галерее "Наковальня", которая расположена на Пречистенской набережной. Кураторы выставки приглашают в гости к воображаемому коллекционеру, который живет якобы во Франции. Выставка по составу экспонатов представляет собой эклектичное пространство, в котором можно найти неожиданные вещи.

На втором месте – выставка "Зверев / Михнов-Войтенко. Секунда, умноженная на вечность" в музее AZ. В центре внимания – творчество московского экспрессиониста и ленинградского абстракциониста. На входе в экспозицию кураторы нарисовали таймлайн, на котором отметили важные точки судеб двух художников.

Первую строчку рейтинга занимает выставка "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Там показывают редкую графику из запасников музея. Подробнее – в программе "Сити".

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