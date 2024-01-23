Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 января, 14:00

Культура

"Сити": топ-3 выставки, которые открылись в столице

"Сити": топ-3 выставки, которые открылись в столице

Выставка "Списки черные" стартовала на "Винзаводе"

"Актуальный репортаж": обучение в московских школах искусств и профильных колледжах

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 января

Собянин рассказал, какие выставки пройдут в музеях Москвы в 2024 году

Собянин: количество проектов КРТ в Москве увеличилось до 228

Новости часа: ЦОДД предупредил московских водителей о сильном снегопаде 23 января

Встреча с режиссером нового сериала "Преступление и наказание" прошла на ВДНХ

"Сити": концерт Imperialis Orchestra "Музыкальное путешествие в Нью-Йорк" 28 января

"Сити": топ-5 концертов, которые пройдут в столице до 28 января

Команда "Сити" сделала подборку новых выставок, которые открылись в столице. На третьем месте – экспозиция "Парижская квартира" в галерее "Наковальня", которая расположена на Пречистенской набережной. Кураторы выставки приглашают в гости к воображаемому коллекционеру, который живет якобы во Франции. Выставка по составу экспонатов представляет собой эклектичное пространство, в котором можно найти неожиданные вещи.

На втором месте – выставка "Зверев / Михнов-Войтенко. Секунда, умноженная на вечность" в Музее AZ. В центре внимания – творчество московского экспрессиониста и ленинградского абстракциониста. На входе в экспозицию кураторы нарисовали зрителю таймлайн, на котором отметили важные точки судеб двух художников.

Первую строчку рейтинга занимает выставка "Герои и современники Серебряного века" в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке. Там показывают редкую графику из запасников музея. Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
культуравыставкивидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовЕлена Шарова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика