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22 января, 08:30

Культура

Москвичам представили культурную программу на 22 января

Москвичам представили культурную программу на 22 января

Фильм "Задира" вышел на экраны российских кинотеатров

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22 января в культурную программу в Москве включены два кинопоказа, концерт и спектакль. Так, в прокат вышло британское драмеди "Задира". Кроме того, в столичных кинотеатрах продолжается показ аниме Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

Тем временем в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке пройдет совместный концерт музыканта с Московским джазовым оркестром. А в Театре наций состоится спектакль "Госпожа Бовари" по роману Гюстава Флобера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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