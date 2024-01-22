Москвичам представили культурную программу на 22 января

22 января в культурную программу в Москве включены два кинопоказа, концерт и спектакль. Так, в прокат вышло британское драмеди "Задира". Кроме того, в столичных кинотеатрах продолжается показ аниме Хаяо Миядзаки "Мальчик и птица".

Тем временем в джаз-клубе Игоря Бутмана на Таганке пройдет совместный концерт музыканта с Московским джазовым оркестром. А в Театре наций состоится спектакль "Госпожа Бовари" по роману Гюстава Флобера. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.