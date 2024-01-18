"Сити": топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатре

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в январе. Замыкает рейтинг аниме "Принцесса Мононоке", которое вышла в повторный прокат. Посмотреть японский мультфильм можно в сети кинотеатров "Москино".

На четвертой строчке – криминальный триллер "Дорога в один конец". Бронза рейтинга достается фильму "Задира", в котором девочка-сирота делает вид, что живет с дядей, чтобы не попасть в приют. Второе место занимает российский фильм "Воздух", посвященный молодым летчицам времен Великой Отечественной войны. На вершине топа расположилась российская черная комедия "Танцуй, Селедка!", где главная героиня встретит отца-призрака, который хочет наладить отношения.

Подробнее – в программе "Сити".