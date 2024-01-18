Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 января, 13:45

Культура

"Сити": топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатре

"Сити": топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатре

Аквакомплекс площадью 125 тыс квадратных метров построят в столичном ТиНАО

Москвичам предложили посетить три кинопоказа и концерт вечером 18 января

Москвичам рассказали о культурной программе на 18 января

Выставка печатных и цифровых плакатов открыта в ЦТИ "Фабрика"

Жителям столицы рассказали о культурной программе на вечер 17 января

Москвичам представили культурную программу на 17 января

Новости часа: более 25 тыс жителей ЮВАО получили жилье по программе реновации

Новости часа: Собянин назвал социальные объекты, которые построят в ЮВАО

Программу мероприятий на Южном речном вокзале выбрали 228 тыс москвичей

Команда "Сити" сделала подборку топ-5 фильмов, которые можно посмотреть в столичных кинотеатрах в январе. Замыкает рейтинг аниме "Принцесса Мононоке", которое вышла в повторный прокат. Посмотреть японский мультфильм можно в сети кинотеатров "Москино".

На четвертой строчке – криминальный триллер "Дорога в один конец". Бронза рейтинга достается фильму "Задира", в котором девочка-сирота делает вид, что живет с дядей, чтобы не попасть в приют. Второе место занимает российский фильм "Воздух", посвященный молодым летчицам времен Великой Отечественной войны. На вершине топа расположилась российская черная комедия "Танцуй, Селедка!", где главная героиня встретит отца-призрака, который хочет наладить отношения.

Подробнее – в программе "Сити".

Читайте также
Программа: Сити
досугкультуракиновидеоИван КнязевАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика